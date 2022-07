El secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dio sus primeras impresiones este viernes sobre el anteproyecto de ley de reforma de la seguridad social, que el miércoles el gobierno presentó a sus socios de la coalición. El expresidente dijo en radio Sarandí que no puede decir todavía, ni a nivel personal ni partidario, “que estoy todo de acuerdo con lo que ahí se plantea, porque recién hemos visto un diagnóstico”, y señaló que hay especialistas colorados como Renán Rodríguez, Ariel Davrieux y Ana Inés Zerbino analizando el anteproyecto, por lo que “100% no estamos de acuerdo porque tenemos que mirar el conjunto”.

Como ejemplo, dijo que la propuesta apunta a tener un sistema único de jubilaciones de cara a 2035, y eso “quiere decir muchas cosas, algunas que pueden sonar hoy muy fuertes”. “Se está procurando ir a un sistema único que supere todas las cajas particulares, que ya son un problema, por ejemplo el tema bancario y tema profesionales, que más allá de este proyecto están requiriendo una solución”, señaló.

En ese sentido, aseguró que el proyecto es “ambicioso” y “puede generar debates”. “Habrá que ver en el tránsito qué sistema se les da a los militares”, mencionó, e hizo referencia a que en la actividad militar también hay “edades específicas”: “uno no se imagina un soldado jubilándose a los 65 años”.

Sobre la urgencia de la reforma, dijo que actualmente no hay una situación de “angustia” inmediata, pero señaló que “cuanto más demoremos va a ser peor después el ajuste”. “Si empezamos con un sistema gradual, si establece una progresión de edades que empiece dentro de cuatro años y que termine en 2035 con 65 años de edad, no estamos hablando de ninguna cosa drástica que no se pueda absorber”, en referencia a que el proyecto plantea el aumento de la edad mínima para jubilarse progresivamente.

Sí comparó la situación con la de 1995, cuando se resolvió la reforma de la seguridad social que incluyó el surgimiento de las AFAP. “Hoy es un poco menos mala que en 1995: en aquel momento [el costo de la seguridad social] había llegado a ser 14 puntos del PIB, casi 15. O lo hacíamos ya o aquel gobierno terminaba en una situación muy compleja”, señaló, y dijo que hoy el costo ronda los 10 puntos del PIB.