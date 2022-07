El borrador del Partido Nacional (PN) que podría ser una alternativa más viable del proyecto de Cabildo Abierto (CA) para otorgar prisión domiciliaria a mayores de 65 años obtuvo la “luz verde” de los senadores blancos para pasar a manos de los socios de la coalición y calibrar consensos en los demás partidos, y el miércoles habrá una instancia de análisis entre los senadores del Partido Colorado (PC) que podría destrabar su avance.

Tras el procesamiento del militar retirado Juan Rebollo surgieron críticas desde filas cabildantes, por ejemplo, del senador Guillermo Domenech, quien, según consignó El Observador el lunes, reclamó una pronta respuesta al PN respecto del proyecto para habilitar de forma preventiva la prisión domiciliaria a mayores de 65 años –que los blancos proponen llevar a 70–. La negociación por el proyecto alternativo está liderada por los senadores nacionalistas Carmen Asiaín y Gustavo Penadés, y consultada por El Observador por el planteo de Domenech, Asiaín dijo que este tema no está entre las prioridades a corto plazo del socio mayoritario.

Senadores nacionalistas consultados por la diaria plantearon que las dudas que no permiten avanzar están en el PC y que, en cambio, en el PN, al menos a nivel del Senado, hay acuerdo para que progrese. La senadora nacionalista Graciela Bianchi afirmó que se debe dar prioridad al proyecto e incluso aprobarlo antes de la Rendición de Cuentas para no seguirlo “manoseando”, lo que, a su entender, sucedió, por ejemplo, con el proyecto de tenencia compartida o “corresponsabilidad en la crianza” del PN y CA, que se aprobó en comisión días atrás.

En tanto, el senador Jorge Gandini señaló a la diaria que Asiaín y Penadés salieron a conversar con el resto de la coalición “con una primera impresión positiva” del PN: “Hay una impresión positiva; es un proyecto diferente al que propuso CA, bastante diferente, más integral, con otras condiciones”, analizó el dirigente de Por la Patria, y consideró que con este nuevo esquema se puede “encontrar un acuerdo”. Por esa razón, explicó, se llegó a la decisión de abrir la iniciativa a “los demás partidos, a ver si hay chance. Si hay chance seguimos trabajando, sino no. En eso se quedó”.

Gandini dijo que, personalmente, tiene “una visión positiva” de la propuesta, dada “la nueva formulación más integral” –por ejemplo, porque contempla especialmente las situaciones de mujeres con hijos, en ciertos casos–, pero aclaró que el proyecto “no se terminó de cerrar; hay que conversar con los otros. Se les dio luz verde para que comenzaran a hablar por ese lado”, reafirmó, y aclaró que todas las conversaciones hasta el momento han sido a nivel del Senado y no de Diputados.

El senador Sergio Botana, también nacionalista, destacó que el proyecto que redactó Asiaín tiene “cualidades humanitarias” y dijo a la diaria que entiende que se diferencia del cabildante por los grupos poblacionales a los que beneficiaría. Por otra parte, cuestionó los reparos en el PC y el Frente Amplio, acusándolos de haber “pactado la salida de la dictadura, y ahora se hacen los defensores de los derechos humanos”.

Reunión entre los colorados

El miércoles, a pedido del senador batllista Germán Coutinho, habrá un intercambio entre los senadores colorados para poner en común sus apreciaciones sobre el anteproyecto nacionalista, al que, según dijo el legislador, accedieron a través de la prensa. “Yo puedo ser el más outsider de todos, pero el [proyecto] del PN todavía no lo vi”, manifestó Coutinho, y por ese motivo prefirió no hacer consideraciones sobre el contenido.

En tanto, el quincista Raúl Batlle dijo que la iniciativa nacionalista “mejora” significativamente el contenido del proyecto de CA, que había cuestionado el año pasado y advertido que no iba a poder avanzar en su partido por la forma en la que estaba redactado. No obstante, el legislador también aclaró que no accedió aún a ninguna versión “formal”, sino solamente la que trascendió en medios de prensa.

Según supo la diaria, desde Ciudadanos el planteo que se hizo a nivel de la coalición es que no se va a votar esta iniciativa, ni ahora ni más adelante. En diálogo con Búsqueda, el senador Pablo Lanz dijo días atrás que no comparte el proyecto, aunque aclaró que falta discutir el tema a nivel de la bancada.