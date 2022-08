En el marco del Día del Comité de Base, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, recorrió varios lugares de Paysandú, y al final de la jornada subrayó en rueda de prensa la importancia de la fecha, porque “es el día del militante”. Destacó que durante todo el día hubo más de 20.000 militantes reunidos en más de 440 asambleas en todo el país. “Esto es impresionante en política, en Uruguay o en cualquier parte del mundo. Y para el presidente de esa fuerza política es conmovedor”, agregó.

Pereira aprovechó la ocasión para denunciar “la cantidad de promesas incumplidas del gobierno actual”, que van más allá del “bochorno” de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, “que nadie lo ha podido explicar hasta ahora”. “Porque no es cualquier uruguayo que necesita un pasaporte de apuro -que eso cualquiera lo puede entender-, sino que es alguien que estaba investigado y que había entrado a Dubái con un documento ilegal de Paraguay. No es tan solo eso, sino la cantidad de cosas que les dijeron a los uruguayos que iban a hacer y en tres años no se cumplieron”, subrayó.

El presidente del FA puso como ejemplo que el gobierno dijo que iba a invertir “550 millones de dólares en educación a partir de la firma del libro de Eduy21”, pero “rebajó 130 millones de dólares”. Además, “les dijeron a los uruguayos que no iban a caer los salarios y las jubilaciones”, pero “solo en el último mes del gobierno” de Luis Lacalle Pou “los salarios de los trabajadores públicos van a valer lo mismo que en el gobierno anterior, en 2019”. “Sólo un mes, o sea, media década perdida en materia de incremento salarial”, acotó.

“A los uruguayos les prometieron una mayor seguridad, con aquella frase 'se acabó el recreo', y estamos asistiendo a una ola de homicidios que asusta. Solo entre martes y miércoles hubo siete homicidios. Entonces, son tantas las promesas incumplidas. Si se repasa, prometieron 50.000 viviendas, y aparentemente van a llegar a 4.000. En la Rendición de Cuentas del año pasado discutieron un largo tiempo para pasar 15 millones de dólares de Colonización para resolver el problema de asentamientos, y en un año hubo cero metro cuadrado a partir de ese artículo votado”, subrayó.

Luego, fue consultado sobre las declaraciones de Lacalle Pou por el caso Marset, ya que el mandatario, si bien manifestó sentir enojo, dijo que legalmente era “lo que había que hacer”. Pereira subrayó que si se lee la norma, el Ministerio de Relaciones Exteriores “podría haber dado el pasaporte y podría no haberlo dado”, porque “había razones más que suficientes para haberlo denegado”. “De hecho, los diplomáticos que estaban en las cercanías de Dubái recomendaron al gobierno uruguayo tener cuidado con este pasaporte en particular, porque había indicios de que había problemas, de acuerdo a la información que le había llegado de sus colegas paraguayos”, finalizó.