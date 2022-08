El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, preparó en la tarde del jueves, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, autoridades de ambos ministerios y senadores oficialistas las respuestas que brindarán ambos jerarcas en la interpelación que senadores del Frente Amplio concretarán el próximo lunes por la emisión, en octubre de 2021, del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien estaba preso en Dubái por haber ingresado con un pasaporte paraguayo falso a ese país.

Este viernes, en una entrevista con En perspectiva, reiteró su opinión de que la entrega del pasaporte fue posible porque “las disposiciones establecidas en el decreto de 2014, de José Mujica, lleva a que en los requisitos para poder otorgar un pasaporte no esté contemplado la situación de que esté preso o que tenga antecedentes en el exterior, solamente causas abiertas en el país”. Según el ministro, en el decreto anterior a ese de 2014, de 1993, “expresamente se solicitaba antecedentes del país donde está residiendo, de dónde se está solicitando”, y señaló que “si hubiera estado vigente, naturalmente no se podía otorgar el pasaporte porque el señor Marset estaba preso”.

Heber volvió a insistir en que “hasta que no sucedió esto no nos pudimos percatar de estos cambios” al decreto, aunque en 2021 la normativa fue modificada por el propio Ministerio del Interior, cuando lo encabezaba Jorge Larrañaga, a raíz de planteos de las personas con discapacidad. Pero según Heber, esa modificación que hizo el ministerio tenía que ver “con una discusión que se venía dando desde 2019, que nosotros heredamos”, y no significó “una revisión del decreto”, se excusó.

Heber no quiso responder por qué la Dirección Nacional de Identificación Civil le concedió el pasaporte a Marset en noviembre pese a que la Policía venía colaborando, desde hacía dos meses, con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y con la Secretaría Antidrogas de Paraguay en investigaciones que lo involucraban en operaciones de narcotráfico. El ministro señaló que “por respeto al ámbito parlamentario” esas respuestas las daría el lunes, en la interpelación.

Heber insistió con que el decreto de 2014 eliminó el requisito de pedir la información judicial en el país donde reside la persona al momento de solicitar el pasaporte, algo que, dijo, “era una práctica usual hasta 2014. ¿Por qué se saca esto? Esa es la pregunta, y esas son respuestas que yo no tengo”, e incluso generó sospechas: “¿A quién se quiere proteger?”. El ministro reiteró que se está trabajando para modificar este decreto y se vuelva a solicitar los antecedentes en el país donde se está solicitando el pasaporte.

El periodista Emiliano Cotelo le preguntó si existen riesgos de que comiencen a darse en Uruguay “contaminaciones” entre el narcotráfico y la política, lo que Heber descartó: “No lo veo así, ¿qué tiene que ver la política y el narcotráfico?”. Dijo que la entrega del pasaporte “no fue muy rápido”, lo que explicará en la interpelación, y añadió: “Sin perjuicio de eso, me parece indignante que se le pueda haber dado al señor Marset el pasaporte, esa misma indignación es la que tiene la gente. Hay una explicación, será válida o no, para mí es jurídicamente válida, por lo tanto no veo la vinculación”, señaló.

Heber: “resulta raro” que Colombia no emitiera alerta en Interpol

El ministro cuestionó la actuación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se pronunció sobre el rol de Sebastián Marset en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia.

“Resulta raro que en materia internacional en Colombia, creo que es un artículo de un diario que retuitea el presidente de Colombia, terminó generando una noticia que la amplificó”, y dijo que “lo extraño es que si Colombia tiene esas pruebas”, que involucran a Marset como responsable del asesinato de Pecci, “no haya subido una alerta roja a Interpol”. Y continuó: “Es un dato extraño que Interpol Colombia no haya subido un requerimiento cuando hay pruebas, a no ser que no las haya, que no haya elementos para hacer el requerimiento internacional y sea simplemente un trascendido de prensa”.