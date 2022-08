La Intendencia de Montevideo (IM) avanza en uno de los principales objetivos que tiene para este año: obtener el aval de la Junta Departamental de Montevideo (JDM) para endeudarse por hasta 50 millones de dólares mediante un fideicomiso y así poder hacer diversas obras vinculadas a los departamentos de Movilidad, Desarrollo Urbano y Desarrollo Ambiental.

Debido a que es para pagar en este mismo período, este fideicomiso –que nada tiene que ver con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 70 millones de dólares para hacer obras de saneamiento– requiere para su aprobación en la JDM los votos de una mayoría simple, con la que ya cuenta el Frente Amplio (FA), y por tanto no son necesarios votos de la oposición. Y, según supo la diaria, la idea es que el proyecto se apruebe en la comisión de Legislación de la JDM el martes y se vote el jueves en el plenario con carácter de grave y urgente para evitar su postergación.

La presidenta de esa comisión, la edila frenteamplista Estela Pereyra, comentó a la diaria que el martes se recibirá a una delegación de la IM que explicará al detalle qué obras se realizarán con ese dinero, pero adelantó que dos de las principales inversiones a realizar en el rubro de movilidad serán en barrios periféricos de la ciudad: una en la calle Luis Batlle Berres desde la ruta 5 hasta camino Tomkinson y otra desde la avenida Don Pedro de Mendoza desde Teniente Rinaldi hasta Instrucciones. Señaló que, en total, habrá “entre 50 y 60 intervenciones por toda la ciudad para disminuir la congestión vial”.

En cuanto al desarrollo ambiental, se prevén inversiones en distintos lugares como en la usina de Felipe Cardoso, mientras que la idea es “trabajar con 500 cooperativas” de vivienda en la clasificación de los residuos, además de la adquisición de camiones, motocarros y contenedores para mejorar la recolección de la basura. Sobre desarrollo urbano, Pereyra manifestó que dentro del proyecto se incluirán intervenciones en el zoológico de Villa Dolores para transformarlo en un parque abierto.

Hasta el momento la comuna no divulgó oficialmente el listado de obras que pretende hacer y es lo que le reclaman desde la oposición. El pasado 1° de julio, en una comparecencia en la comisión de Legislación, el director de la Comisión de Inversiones de la IM, Pablo Ferreri, mencionó que este fideicomiso “se inscribe en una estrategia financiera para obtener un préstamo a corto plazo” y que “su repago está previsto que finalice en junio de 2025”.

Con respecto al origen del dinero, según consta en la versión taquigráfica, Ferreri señaló que la IM “recibió muchas expresiones de interés de organismos multilaterales por un lado, y también de la banca nacional, la banca local, por otro”, motivo por el que se optó “por hacer un fideicomiso de oferta privada”, que tendrá “una ronda para que haya ofertas de la banca local y competencia en cuanto a tasas”. Sin embargo, dijo que se estaba “en plena etapa de elaboración y definición de los proyectos”, motivo por el que la IM no brindó mayores detalles de las obras.

Si bien sus votos no serán definitorios, desde la oposición aún no hay una postura tomada. Rafael Seijas, coordinador de la bancada de ediles del Partido Nacional (PN), manifestó a la diaria que hasta el momento saben “muy poco” de las intenciones de la IM y que hasta ahora no tomaron posición por falta de información. “Asumir el fideicomiso implica gastos de dinero en intereses y vamos a ver para qué es para ver si realmente vale la pena”, señaló.

Por su parte, Matías Barreto, coordinador de la bancada del Partido Colorado (PC), señaló que “hasta el momento” sólo tienen “notas de prensa” y “la comparecencia de la IM” en la que dijeron que “no tenían qué obras iban a hacer”. De todas formas, a título personal, adelantó que no es afín a aprobar el permiso para obtener el fideicomiso porque “ese tipo de obras” deben financiarse “con dineros propios de la IM”. En este sentido, dijo que la “compra de bienes fungibles” no debe financiarse “a través de un fideicomiso”. “Alcanza con los 2,5 millones de dólares por día que recauda la IM, con una buena administración de los recursos, para cumplir con limpieza, desarrollo urbano y ambiental, que es cometido esencial de la IM y por tanto es lo básico que se le puede exigir”, apuntó.

Con respecto a este fideicomiso se expidió el miércoles de la semana pasada el Tribunal de Cuentas. Según supo la diaria, por unanimidad los ministros no realizaron observaciones, por lo que la JDM ya se encuentra en condiciones de aprobar el permiso de endeudamiento.