A pesar de las 11 muertes violentas en los últimos cinco días, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró este lunes que el camino del gobierno “se mantiene”. “Obviamente no voy a minimizar, son vidas de uruguayos”, dijo el mandatario en rueda de prensa y explicó que “lo que estamos viendo es una violencia muy vinculada al negocio del narcotráfico, una violencia entre bandas que estamos tratando de hacer la prevención correspondiente, pero es muy difícil cuando se trata de este tipo de homicidios”.

“No quiero que sirva como excusa, pero ha habido una baja importantísima en el resto de los delitos, en las rapiñas, en los hurtos, ¿qué quiere decir esto? Que no están vinculados estos homicidios a una rapiña o hurto. Eso no sirve de excusa, hay que trabajar más fuerte todavía para tratar de anticiparse en un delito que es muy difícil como es el de homicidio”.

Se analizará expropiar terrenos en La Paloma, aunque Lacalle advirtió que “colide” con el derecho a la propiedad

El presidente estuvo este lunes en la inauguración del mirador Cola de Ballena en la playa El Cabito, en La Paloma, Rocha, al tiempo que inauguraba oficialmente la temporada de avistamiento de ballenas.

En ese marco, varios vecinos se manifestaron para reclamarle al presidente la expropiación de terrenos en la costa del balneario para evitar la construcción privada. Ante esto, el mandatario aseguró que se analizará el reclamo, pero advirtió que “colidan el derecho a propiedad” con “la posibilidad de expropiar”.

Los vecinos se manifestaron para exigir que se cumpla con la Ley 17.551, que declara la expropiación de 27 terrenos sobre la faja costera de La Paloma. Se espera que el gobierno cumpla de forma cabal esa ley aprobada en 2002 que declaró “de utilidad pública la expropiación” de esos padrones ubicados “en las zonas conocidas como playas El Faro, La Balconada, De los Botes, El Cabito y Solari del balneario La Paloma”.

De todas formas, el presidente apuntó a que en los gobiernos del Frente Amplio no se expropiaron esos terrenos, aunque la ley ya daba la posibilidad. “Si en todos estos años no se expropió por parte del gobierno anterior me imagino que no fue por mala voluntad, por desconocer, sino que habrá sido un tema económico o de derecho de propiedad. Esta misma manifestación, que es la misma que podrían haber hecho todos estos años, nosotros la vamos a atender razonablemente”.

Lacalle Pou recordó que hay varias puntas a tratar: inciden la propiedad de los padrones, el cuidado de la faja costera y está en juego una ordenanza de la Intendencia de Rocha que establece cómo deben ser los procedimientos: “Todas esas cosas tenemos que estudiar, pero por supuesto los reclamos son todos bienvenidos”. Al mismo tiempo, ante el cántico de los vecinos que lo señalaban como uno de los propietarios a los que se les debería expropiar el terreno, volvió a asegurar que su terreno en el departamento tiene todas las reglamentaciones al día: “Se podrán imaginar que no voy a hacer nada por fuera de la ley”.

Desocupar “no es contrapuesto a conversar”

Así como lo hizo el 25 de agosto en Florida, el mandatario volvió a enfatizar que el gobierno desocupará todos los centros educativos que sean ocupados por docentes o estudiantes y que seguirá en marcha la reforma educativa impulsada desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En la misma línea, remarcó que desocupar los centros “no es contrapuesto a conversar, dialogar; de hecho, hablamos con todo el mundo, hay representación docente en los órganos de dirección”.

“Estamos habilitados por el voto popular, por el Parlamento, y ratificados por la población a tomar determinadas medidas en una actividad fundamental para el futuro de nuestros niños y adolescentes que venía mal. La educación en Uruguay estaba pésima, y si hay alguna manera de generar desigualdad es con mala educación; estamos convencidos de que el cambio había que darlo y que es un cambio justo”, dijo al respecto.

Sobre la posibilidad de abrir caminos de diálogo entre los sindicatos y las autoridades, Lacalle Pou opinó que en su gobierno “hablamos con todo el mundo, todo el tiempo. Si hay algo que ha hecho este gobierno es hablar con todo el mundo, aún con aquellos que a veces tienen un tono distinto”, y agregó que en democracia “hay determinadas mayorías que funcionan; en este caso la legitimidad popular ha dicho que es el gobierno el que va a implementar determinadas medidas. Cuanto más bases sociales tenga, mejor, pero nosotros tenemos que seguir”.