El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este jueves a las protestas de docentes y estudiantes de los últimos días, que reclaman más presupuesto para la educación y se manifiestan en contra de la transformación educativa que impulsa el gobierno. Mientras decenas de estudiantes y docentes se agruparon en el acto por la Declaratoria de la Independencia y hacían sentir sus reclamos, el mandatario manifestó: “El gobierno no va a frenar y va a desocupar todos los locales que sean ocupados”.

Específicamente sobre la medida de ocupaciones que se han dado en algunos centros de formación docente y de enseñanza media, Lacalle dijo que entiende “el ejercicio, no sé qué los inspira, no me corresponde a mí medir intenciones, pero el gobierno no va a frenar y va a desocupar todos los locales que sean ocupados. Ocupan, desocupamos, ocupan, desocupamos, y no tuvimos necesidad de golpear a nadie, de utilizar la violencia, las imágenes que han visto son de hace muchos años, siempre fue con diálogo”.

Para el mandatario, los docentes y estudiantes “tienen todo su derecho” a manifestarse, aunque apuntó que “obviamente hay algunas acciones como las pintadas en lo de Robert Silva, que no tienen lugar, es una agresión a un uruguayo”, dijo en referencia a la vandalización de la casa del presidente de la Administración Nacional de Educación Pública. Asimismo, aseguró que no está de acuerdo con las pintadas en las fachadas de los centros educativos: “Los edificios públicos no son lugares para pintar y manifestarse, hay que respetar”.

Con respecto a la transformación educativa que impulsa su gobierno, dijo que “es una muy buena acción” y recomendó leer “los 10 puntos básicos”, que según resumió plantean la modernización de la educación, que se pase a un vínculo más personalizado, a darles más autonomía a los centros, a cambiar la currícula hacia las competencias y la creación de centros de tiempos completos.

“Me parece que se oponen para frenar o para trancar, dentro de su legítimo derecho, pero lo que queda claro es que el gobierno va a avanzar porque está convencido de que es la forma de hacerlo”, dijo el presidente, y recordó que algunas de las iniciativas de la reforma incluso fueron refrendadas por la población en referéndum sobre la ley de urgente consideración. “Estamos convencidos de que la mejor manera de que las futuras generaciones tengan más libertad es que estén mejor formadas”, resumió.