“Es claro que cada vez se nota más el avance de las bandas de narcotraficantes, el efecto que genera en la juventud es cada vez más devastador, por supuesto que no nos conforman los resultados”. Así opinó el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, sobre la situación de inseguridad que atraviesa el país.

En diálogo con radio Sarandí, Manini Ríos apuntó que “a la luz de lo que está ocurriendo nadie puede estar conforme con los resultados” y agregó: “Yo no conozco el plan [del Ministerio del Interior], pero indudablemente uno no puede decir que está dando buenos resultados, tal vez necesiten tiempo para ver los efectos de la aplicación de ese plan”.

Manini Ríos aseguró que su partido no tiene “responsabilidad en las reparticiones que están actuando” en el tema: “lo único que hemos sido informados es que lo que se busca es una coordinación más aceitada a todos los niveles. Cabildo tiene determinadas responsabilidades en el gobierno y otras no, en el Ministerio del Interior CA no tiene representantes. Uno confía en que quienes están al frente están haciendo las cosas lo mejor posible”, dijo, aunque aseguró que tienen “discrepancias y las hemos manifestado desde el primer día”.

Opinó que “lo primero” debería ser tener “mayor presencia policial cerca del vecino, en los barrios, en las distintas zonas del interior. Creo que está faltando, el vecino tiene que ver las rondas de policía, tiene que notar la presencia policial en todo momento”.

Para el senador es importante “volver a poblar las comisarías de barrio. Hay que estar mucho más presentes, el policía que conoce el barrio y sabe bien dónde vive el malandra del barrio, donde vive el que puede generar problemas. Es mucho más fácil después cuando hay una denuncia accionar rápidamente cuando se está en cercanía y conocimiento de la realidad barrial”.

Pasaporte a Marset: “no se le debería haber dado, por más ajustado a derecho que esté”

Manini Ríos también opinó sobre la interpelación a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo por la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. “Entendemos que las explicaciones que dieron los ministros se ajustan a la verdad”, dijo el senador.

Agregó que a su entender la entrega de pasaporte “fue un hecho desgraciado, que generó que se le diera a un delincuente un documento que pienso yo no se le debería haber dado, por más ajustado a derecho que esté. Pero indudablemente, me parece que quedó claro, porque los interpelantes lo dicen, no hay nada ilegítimo, no hay connivencia con el narcotráfico, no tenemos razón para pensar que no se nos esté diciendo la verdad”. De todas formas, aseguró que “claro que nos deja un sabor amargo que se haya dado un pasaporte a alguien que no lo puede utilizar legalmente”.

“Aquí seguramente no hubo la coordinación necesaria. Creo que es fundamental y que en estas reuniones que se van a hacer para aceitar esa coordinación se superen todas estas instancias, claramente nos deja la sensación que se hizo algo que no se debió haber hecho, tampoco puede uno pensar en malas intenciones o en connivencia, en ver fantasmas, no tengo elementos para pensarlo”, resumió.

Sobre el caso de Charles Carrera: “se está poniendo el foco en algo lateral”

Por otra parte, Manini Ríos mencionó la polémica con el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, que está siendo investigado por autorizar que una persona víctima de un balazo presuntamente dado por un policía se atienda en el Hospital Policial y porque durante su paso por la secretaría, su exesposa también se atendió allí. Al respecto el senador opinó que “se está poniendo el foco del tema en algo lateral”.

A su entender, “el centro del tema es la no investigación de una bala que dejó paralítico a un ciudadano, parecería ser una investigación muy sencilla, porque es decir quienes estaban en esa fiesta y ver quién fue que tiró, pero diez años después el caso no avanzó. Lo demás, habría que ver quien dispuso y quien no, si se hizo para darle una mano a un ciudadano o no. Creo que se está yendo por lo lateral, más allá de que pudo haber habido irregularidades e ilegalidades, esperemos a ver la defensa del tema, pienso que no se puede crucificar a alguien solamente por denuncias, a mí me ha pasado”.

“El tema que me preocupa es la investigación del balazo, si se confirma que salió de la casa y quienes estaban, hay que saber quién tiró, no parecería tan complicado”, insistió.