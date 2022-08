El jueves fue un día de varias reuniones y anuncios en torno a la reforma del sistema jubilatorio que pretende implementar el gobierno de Luis Lacalle Pou. Por un lado, se reunió la Mesa Representativa del PIT-CNT y resolvió organizar un paro que incluirá en su plataforma el rechazo al anteproyecto que está en discusión, y por otro, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, recibió a una delegación de la central sindical y a otra de las cámaras empresariales, quienes salieron de la sede de la calle Juncal con visiones contrapuestas.

Pocas horas después de manifestar su “honda preocupación” por el anteproyecto, y aún a la espera de un estudio del documento por parte de su equipo técnico, la Mesa Representativa del PIT-CNT aprobó “encomendar al Secretariado Ejecutivo preparar una gran movilización en defensa de los derechos humanos”, explicó su presidente, Marcelo Abdala, en una conferencia de prensa al término de la reunión. El paro será “a fines de agosto o principios de setiembre”, punto que “va a ser resuelto por las distintas filiales” con el 18 de agosto como plazo.

Si bien la plataforma de reivindicaciones para el paro general es amplia, sobresale el contenido del anteproyecto de reforma jubilatoria: “Está claro que para vastísimos sectores de trabajadores aumenta la edad de jubilarse y disminuyen las jubilaciones”. Otras reivindicaciones del paro general son contra “los intentos de definición partidaria de la representación social en la Institución Nacional de Derechos Humanos [y Defensoría del Pueblo]”; también se movilizan en reclamo de “puestos de trabajo de calidad, con un planteo de que se abata la actual carestía, [ya que] la inflación de julio ha sido de las más altas y ha puesto en casi 10% la inflación anual”; y en defensa de “la negociación colectiva, el salario y contra procesos de privatización de las empresas públicas”.

Luego de esa reunión y la conferencia de prensa, la atención se trasladó a la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde Mieres y el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain, hicieron sendas presentaciones del documento ante representantes de las cámaras empresariales y del PIT-CNT. Al término de la primera, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Alfredo Antía, declaró ante la prensa que “los números que se han presentado son claros en cuanto a la necesidad que tiene el país” de reformar su sistema jubilatorio, porque “cada día vivimos más”, lo que “se refleja en las cuentas públicas”, principalmente “en las necesidades que tiene el Banco de Previsión Social [BPS] de ser asistido por dineros que surgen de los impuestos de todos los uruguayos”.

En esta línea, dijo que las cámaras ven “con buenos ojos” la propuesta del Poder Ejecutivo, y expresó: “Si nosotros no hacemos estos cambios, uno se pregunta hacia dónde se conduce el país”. Y consultado acerca del aumento de la edad de retiro de los trabajadores, respondió que “es el camino recorrido por las sociedades de los demás países que han avanzado en esto”, porque de otra forma “no hay sistema previsional que lo resista”, ya que, “si no, se termina pagando con impuestos”.

En referencia a quienes se oponen a lo planteado en el anteproyecto, Antía dijo que “hay que hacer un llamado a la responsabilidad”, y luego agregó: “Ahora vamos a ver quiénes en el Uruguay son responsables y quiénes recorren el camino fácil de caer simpáticos a la población y conducir al país a una zona de un signo de interrogación donde este tema no se defina”. “¿Alguien puede pensar con cambio chico o en términos electorales, intereses tan mezquinos a la hora de resolver problemas tan trascendentes? ¿Cuál es la otra opción que plantea el PIT-CNT, que se opone a esto? ¿Más endeudamiento? ¿Para que lo pague quién? Hay que ser un poquito responsable para pensar en estas cosas”, apuntó luego.

Por su parte, otro de los empresarios partícipes de la reunión, el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, señaló que es necesario “empezar a tomar medidas ya” con respecto al tema, y por eso dijo que “saluda” el anteproyecto del gobierno. “Sin duda estamos de acuerdo en que hay que hacer algo, entendemos que este es el camino, así que desde nuestras cámaras vamos a estar apoyando”, aseguró.

Mieres sobre el paro: “Me parece que es apurarse mucho”

Luego se hizo la reunión entre Mieres, Saldain y el PIT-CNT, esta vez representado, entre otros, por Martín Pereira, integrante del Secretariado Ejecutivo, y Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el BPS. A la salida, Pereira dijo que la central sindical se llevó “más dudas que certezas” y que sus equipos técnicos “van a tener mucho que trabajar”, ya que en la explicación oficial “hay algunos gráficos” que “no están bien”.

Dijo que “una de las preguntas” hechas por el PIT-CNT fue sobre la financiación del sistema, y señaló que “quedaron dudas en las respuestas”. Sobre eso, apuntó que la idea de la central obrera es que el “déficit” del sistema “no caiga sobre las espaldas de los trabajadores y sí se busquen maneras de financiar que no sea que los trabajadores de mayores salarios pierdan jubilación”. A su vez, se refirió al aumento de la edad de retiro y dijo que “están obligando a tener cinco años más de historia laboral”, y que las “subas de las que se habla” en los ingresos “para algunas jubilaciones” son, en realidad, “autofinanciadas por los cinco años más de aportes que te obligan a tener”.

Tras ello hablaron los dos representantes del gobierno en ambas reuniones. En primer lugar, Mieres dijo que “a una semana de haber presentado por primera vez el anteproyecto se ha generado un clima de diálogo que celebramos”, y en ese marco colocó las dos reuniones. “Podemos quedarnos contentos de haber tenido un diálogo con los actores sociales con altura, con mucho respeto. Todos sabemos que de parte del PIT-CNT ha habido expresiones de crítica en estos días, por ejemplo, la posibilidad de un paro. Me parece que es un poco prematuro tomar medidas cuando justamente estamos dialogando, escuchando y recibiendo aportes. Acá no hay ni siquiera un proyecto de ley, hay un anteproyecto que está para la consideración de los partidos políticos y de los actores sociales. Tomar medidas de rechazo me parece que es apurarse mucho”, expresó el ministro, aunque agregó que “ellos tienen todo el derecho de tomar las medidas que entiendan pertinentes”.

Saldain, a su turno, retrucó las críticas al anteproyecto y aseguró que este “refuerza muchos derechos de los trabajadores”. Además, apuntó que “no es un objetivo de la reforma eliminar el déficit” del sistema previsional, porque “ese objetivo implicaría un nivel de recorte de derechos que es inaceptable para el gobierno”. Entonces, “por el contrario, la propuesta es simplemente hacer que el déficit sea absorbible para una población trabajadora que va a ser más chica”.