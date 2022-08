La Mesa Representativa del PIT-CNT se reunió en la mañana de este jueves y resolvió “encomendar al secretario preparar una gran movilización en defensa de los derechos humanos”, explicó en una conferencia de prensa Marcelo Abdala, presidente de la central sindical. “Se acaba de elevar a consideración de nuestras filiales la posibilidad de un gran paro general a fines de agosto o principios de setiembre; esto va a ser resuelto por las distintas filiales y la conclusión final se va estar desarrollando el día jueves 18 de agosto”, puntualizó.

La plataforma que proponen reivindicar es amplia. Entre los puntos principales está “la honda preocupación que manifestamos el lunes en torno al anteproyecto de seguridad social presentado por el presidente de la República”, comentó Abdala. Agregó que a pesar de que los equipos técnicos siguen analizando el proyecto y que formalmente este jueves por la tarde lo recibirán de manos del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, “ya lo vimos por la prensa, y ya está claro que para vastísimos sectores de trabajadores aumenta la edad de jubilarse, aumenta la edad de trabajo y disminuye las jubilaciones”.

Además, el paro se propone para manifestarse en contra de “los intentos de definición partidaria de la representación social en la Institución Nacional de Derechos Humanos” y “una cuestión central de plataforma amplia que tiene que ver con la lucha por la creación de puestos de trabajo de calidad, con un planteo de que se abata la actual carestía, [ya que] la inflación de julio ha sido de las más alta y ha puesto en casi 10% la inflación anual, en defensa de la negociación colectiva, del salario y contra procesos de privatización de las empresas publicas”. En resumen, según Abdala, la movilización sería “contra el modelo de desigualdad”. En esta línea, agregó que la movilización que plantean también se inscribe en el marco del fortalecimiento de la intersocial.

Antes de la conferencia, cuando ya se conocía que la Mesa Representativa iba a analizar la posibilidad de un paro general de 24 horas, Mieres, fue consultado al respecto. En una rueda de prensa consignada por radio Universal, el ministro sostuvo: “Este debate recién empieza. No está definido cuál va a ser el proyecto, no ha ido ningún proyecto al Parlamento, hay un borrador que está en las líneas generales de lo que una comisión de trabajo de expertos elaboró durante más de un año. No veo por qué una medida tan extrema”.

“Ni siquiera está decidido el contenido final del proyecto de ley. Si estuviera en el Parlamento, aprobado por alguna cámara..., pero en el anteproyecto ya salimos con un paro general de 24 horas por las dudas. Yo qué sé, cada uno sabe lo que hace”, lanzó el ministro.

Desconocimiento y ninguneo por parte de Lacalle Pou

El presidente de la central sindical aprovechó la oportunidad para responderle a Lacalle Pou, quien el martes, tras conocerse la opinión del PIT-CNT sobre el proyecto de reforma de la seguridad social, dijo que “capaz que antes estaban acostumbrados a estar más cerca del gobierno o a cogobernar; no es el caso”.

Abdala entiende que las declaraciones del mandatario hablan del “nivel desconocimiento o ninguneo del presidente de la República con respecto no a un sindicato, sino nada más y nada menos que a la clase trabajadora de este país. Lo lamentamos mucho”.

“Hay un desconocimiento enorme. Nosotros nunca participamos en cogobernar nada, sea quien sea que esté en el gobierno. Sí participamos en el directorio del Banco de Previsión Social; recientemente, la lista tuvo más de 420.000 votos, siendo que no toda la población trabajadora vota en esas elecciones. Entonces me parece que es un desconocimiento bastante elocuente de lo que piensa el gobierno de la clase trabajadora y lamentamos mucho ese nivel de ninguneo”, reiteró.