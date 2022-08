El exvicepresidente Danilo Astori opinó este jueves sobre el anteproyecto de seguridad social que presentó el presidente Luis Lacalle Pou a la oposición la semana pasada. Astori reconoció que durante el último gobierno del Frente Amplio (FA) manifestó que el país “necesitaba una transformación estructural en lo que llamamos seguridad social”, que es “bastante más” que “las jubilaciones”, y en ese sentido celebra “la actitud del presidente, que es positiva, de tomar las riendas del asunto y ponerlo nuevamente en la mesa de consideraciones del país”.

En diálogo con En perspectiva dijo que el tema es una “cuestión de Estado” y que, por lo tanto, es “imposible que sea solucionada, encarada por un solo partido”. En este sentido, mencionó que es muy positivo que Lacalle Pou haya ido a la sede del FA a entregar el anteproyecto, pero, en línea con la postura de Fernando Pereira, presidente de la fuerza política, el exministro de Economía opinó que es necesario saber “cual es la posición del gobierno sobre este tema”, en referencia a los partidos que conforman la coalición.

“Eso es lo que falta todavía, el presidente llevó su proyecto, su convicción, pero no sabemos qué piensa el resto del gobierno, es más, sospechamos que puede haber alguna diferencia, alguna discusión que es necesario laudar antes”, afirmó Astori.

Sobre esto apuntó que hay algunas discrepancias planteadas por Cabildo Abierto, lo que indicaría de antemano que “el proyecto del presidente no es un proyecto del gobierno”. Agregó que tampoco se conoce formalmente la postura del Partido Colorado, por lo que “es muy difícil iniciar la discusión de un proyecto sobre el que no se sabe qué va a sostener el propio gobierno, y eso es lo que está pasando ahora”.

“Nosotros necesitamos tener un punto de partida apoyado por el gobierno, sabemos que no es así no sólo por los matices, las diferencias y los argumentos que propone Guido Manini Rios, sino que no sabemos las posiciones del resto de los integrantes de la coalición”, dijo Astori, y subrayó: “Es muy difícil discutir sin saber cuál es la posición del gobierno, entre otras cosas, porque en función de la posición del gobierno, los enfoques cambian”.

Al respecto se preguntó: “¿Qué qué pasa si, por ejemplo, Manini Ríos insiste, como es evidente, en no tocar un régimen muy injusto como la pasividad militar? Eso afecta absolutamente todo, y la posición de Manini sobre la previsión social militar la conocemos y es bien distinta de la que pueden pensar otras fuerzas del gobierno”.

De todas formas, Astori aseguró que el FA va a “terminar emitiendo un pronunciamiento cuando se den las condiciones de saber si este es un proyecto del gobierno y vayamos al Parlamento a discutirlo”.

El senador le dio una mirada “muy general” al anteproyecto, pero hizo algunos apuntes preliminares. Para Astori, es importante “saber si en el anteproyecto se han tenido en cuenta propuestas sobre aspectos relevantes como, por ejemplo, la tasa de reemplazo, que es la relación entre la pasividad y el salario, si se han tenido en cuenta posibilidades del llamado pilar cero, que tiene que ver con jubilaciones y pensiones mínimas, o diversas alternativas para la edad de retiro, pero creo que eso es lo que tenemos que discutir ahora en el Parlamento”.

Con respecto a elevar la edad de retiro, Astori dijo que “es un tema que tenemos que discutir sabiendo qué piensa el gobierno al respecto, porque no se puede discutir el llamado pilar cero sin saber lo que piensa el gobierno sobre la edad de retiro; y al mismo tiempo sin saber si hay realmente ese pilar cero, que son los complementos de apoyo social a los derechos de los ciudadanos desde el punto de vista del sistema de seguridad social”.

Además, destacó: “El sistema de seguridad social uruguayo es por lejos el más rico y el más importante de toda Latinoamérica. Las transformaciones tiene que ser para cuidarlo, no para restringir las posibilidades que le da a la población”.