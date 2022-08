El secretario de Presidencia y dirigente del sector Todos del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, confirmó a los referentes de su sector que será candidato a la presidencia en las próximas elecciones nacionales, según informó el semanario Búsqueda este jueves. El intercambio tuvo lugar el jueves 28 en una reunión “informal” que mantuvo Delgado con ocho intendentes nacionalistas del sector, a la que se sumaron el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, y el diputado Armando Castaingdebat, en un bar del centro de Montevideo.

Según consignó el semanario, Delgado planteó que no tenía intención de que se asociara su figura a una posible candidatura, al menos durante este año, pese a que en la opinión pública es una de las figuras que se proyectan con más fuerza para competir en 2024. En ese sentido, el intendente de Florida, Guillermo López, quien planteó la convocatoria, dijo a la diaria que fueron los jerarcas comunales quienes pusieron a Delgado contra las cuerdas: “Nosotros lo presionamos en ese sentido, que entendíamos que podía ser la candidatura. Pero ahora no es momento de hablar de candidaturas”, agregó.

“Fue iniciativa de nosotros tener esa conversación, que tenía que ser candidato, que era natural”, reafirmó López. Consultado por la respuesta del jerarca, afirmó que “la intención está y es natural”, pero insistió con que “estamos lejos de los tiempos electorales”. El dirigente floridense indicó que la propuesta “surgió de algunos intendentes que teníamos la necesidad de manifestarle esto a Álvaro, pero no hubo un sondeo de todos los intendentes, de quién quiere venir y quién no”. Los jefes comunales que participaron, además de López, fueron Mario García, de Lavalleja; Mario Silvera, de Treinta y Tres; Alejo Umpiérrez, de Rocha; Fernando Echeverría, de Flores; Ana Bentaberri, de San José, y Carmelo Vidalín, de Durazno, quien participó de forma virtual.

Respecto de las ausencias de los demás intendentes blancos -Pablo Caram, de Artigas; Nicolás Olivera, de Paysandú; Guillermo Besozzi, de Soriano; Carlos Moreira, de Colonia; Wilson Ezquerra, de Tacuarembó; Omar Lafluf, de Río Negro; José Yurramendi, de Cerro Largo, y Enrique Antía, de Maldonado-, López contestó que no se trataba de una convocatoria “formal” y que tampoco se han mantenido conversaciones específicamente por el tema de las candidaturas entre todos los intendentes del partido, por lo que dijo desconocer los posicionamientos de los demás colegas. “Yo lo que veo es que es natural la candidatura de Álvaro; otros pueden llegar a tener otras preferencias, pero no creo que genere rechazo”, consideró.

López señaló que entre los intendentes nacionalistas se manejan para 2024 “los nombres que circulan en la opinión pública”, y aunque no quiso confirmarlos, indicó que “habrá otras propuestas, apoyando una candidatura u otra dentro del partido”. “Sabemos que hay orígenes distintos y eso puede llegar a condicionar” las candidaturas, manifestó.

“Electoralitis”

Antía dijo desconocer la noticia de Búsqueda cuando fue consultado por la diaria. El intendente fernandino, que pertenece al Grupo de Intendentes, opinó que Delgado “sería un gran candidato” y recordó que es “amigo” del secretario de Presidencia, con quien mantiene un vínculo desde “hace muchísimos años”. No obstante, fue crítico con el momento en que trascendió la información. “No es el momento para hablar de candidaturas. No hay que apurarse y no voy a hacerme eco de esos apuros. Es un tema del año que viene. Ahora hay que seguir trabajando y la mejor contribución que le podemos hacer al país es no electoralizar; hay gente que pretende que se electoralice, creo que es un error enorme”, aseveró.

Antía insistió en que “no es el momento adecuado para hablar de candidaturas ni nada por el estilo”, y afirmó que “esa 'electoralitis' es mala”. Si bien consideró que no está “mal” “que se junten a hablar”, porque “la gente que está en política y tiene agrupaciones siempre está hablando de temas políticos”, apuntó que no debió hacerse “públicamente”. Asimismo, hizo énfasis en que el planteo a Delgado surgió “de algunos intendentes”. “Despacito por las piedras”, lanzó.

Consultado en cuanto a si sus declaraciones podrían interpretarse como una crítica hacia sus pares, respondió que sus colegas “tienen derecho a hablar de lo que quieran, pero se transformó, sin quererlo, en una noticia que, me parece, está fuera de lugar”.