“Un herrerista es un blanco que quiere ganar”. La definición, que algunos atribuyen a Luis Alberto de Herrera y otros a Luis Lacalle Herrera, resuena en la interna de una de las columnas vertebrales del Partido Nacional (PN) cada vez que se acercan los tiempos electorales. La frase intenta reflejar el pragmatismo que caracteriza a los herreristas cuando hay que elegir candidatos y ganar una elección. “Somos pragmáticos y mal no nos ha ido”, resume un dirigente del sector.

El panorama hacia octubre de 2024 tiene sus particularidades. Hace cinco años exactos el camino estaba más despejado y Luis Lacalle Pou aparecía a esta altura como la carta ganadora (y de consenso) en la interna del Herrerismo. Sin chances de reelección y con una campaña que deberá encararse desde el gobierno, la situación actual es diferente.

Algunos dirigentes herreristas son cautos y consideran que las tareas del Ejecutivo permiten postergar en el tiempo las decisiones electorales, algo que no sucede cuando se prepara una campaña desde la oposición. Para fundamentar ese punto de vista, recuerdan que en el último gobierno blanco, el de Lacalle Herrera (1990-1995), el ganador de la interna, Alberto Volonté, confirmó que competiría con el candidato herrerista, Juan Andrés Ramírez, apenas un año antes de la elección.

Otros, menos afines a tomar aquella experiencia como referencia, empiezan a calentar motores y a mostrar desde ahora cuáles son sus preferencias entre los dos nombres del sector Todos que están mejor posicionados en las encuestas: Álvaro Delgado y Laura Raffo.

Equipos Consultores divulgó el lunes 25 una encuesta con datos sobre la interna del PN. En las preguntas guiadas, a partir de cinco nombres de potenciales precandidatos, Delgado lidera con 33% y Raffo aparece en segundo lugar con 23% de las respuestas. Luego aparecen Beatriz Argimón (13%), Jorge Gandini (11%) y Juan Sartori (7%).

El Herrerismo y los armados

Delgado y Raffo no forman parte de la vida orgánica del Herrerismo, pero los vasos comunicantes existen, y entre esos dos nombres se dividen, en principio, las opiniones de los principales dirigentes del sector, que también sacan cuentas pensando en los lugares de la lista al Senado. En la última elección, las tres listas herreristas que aportaron más votos para la cámara alta fueron la 71 de Montevideo, la 33 de Canelones y la 23 de Maldonado, sumados al acuerdo electoral con el sector Unidos, de Sergio Botana y Enrique Antía.

Los mayores referentes del grupo también empiezan a mostrar sus cartas. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, parece más cómodo cuando habla de la candidatura de su compañero en el gobierno, Delgado. El senador Gustavo Penadés, en tanto, se ha mostrado más cercano a la figura de Raffo, aseguran desde el sector. Lacalle Herrera, por su parte, todavía no movió sus fichas, aunque en la interna muchos recuerdan, como por si acaso, el estrecho vínculo del expresidente con la familia de la excandidata a la Intendencia de Montevideo. “Por antecedentes, uno pensaría que [Lacalle Herrera] está más cerca de Laura. Pero hasta donde sabemos ese teléfono todavía no empezó a hacer llamadas”, asegura otro referente del sector.

El Herrerismo fijó mediados de 2023 como fecha para resolver el tema de las candidaturas, pero un factor empieza desde ahora a ganar dimensión en las discusiones internas. La eventual decisión de Raffo de competir en una interna presidencial del PN implica que automáticamente quedaría descartada para repetir, como en 2020, una candidatura común a la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación, ya que no está permitido comparecer en esas dos instancias electorales por lemas diferentes.

Los “sub 40” de la 71 de Montevideo

El diputado montevideano Juan Martín Rodríguez, el director de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Santiago Borsari, y la directora de Secretaría del Ministerio de Trabajo y Seguridad, Valentina Arlegui, tienen orígenes políticos diferentes, pero hoy juegan políticamente juntos. Forman parte de un proceso de renovación del Herrerismo en la capital, y Rodríguez fue uno de los primeros en manifestar públicamente su preferencia por una precandidatura de Raffo. “Algunos compañeros interpretaron que quería adelantar una discusión, pero no es así. Yo coincido en que no es momento de proclamaciones ni de tomar decisiones como sector, pero mi razonamiento es el siguiente: nuestra principal figura [Lacalle Pou] no puede ser candidato, y eso nos obliga a poner a todas nuestras principales figuras en la cancha, entre ellas a Laura Raffo. Me parecería un grave error que el PN se amputara hoy esa posibilidad”, razonó Rodríguez, consultado por la diaria.

El excoordinador de bancada del PN dijo que entre Raffo y la lista 71 de Montevideo hay un “excelente vínculo” que se consolidó en los últimos tiempos. “Laura es un activo del partido, aparece en las encuestas bien posicionada, asumió la presidencia de la departamental, en la discusión por el préstamo del BID [Banco Interamericano de Desarrollo] tuvo un papel protagónico, tiene muy buen vínculo con los tres alcaldes de Montevideo, impulsó un Centro de Estudios Metropolitanos y tiene opinión relevante en espacios televisivos. O sea, no se quedó en la casa mirando Netflix. Esas cosas son importantes y la gente las ve. Es una persona atractiva para el electorado nacionalista”, agregó.

Rodríguez reconoce que si el nombre de Raffo toma fuerza, el año que viene debería tomar una definición importante. “Una candidatura podría implicar que tenga que tomar una decisión al respecto [no ser candidata por la Concertación]. Pero ahora no es el momento de decidirlo. Mi punto hoy es otro: Laura Raffo, Martín Lema, Beatriz Argimón, Jorge Gandini, Álvaro Delgado, y sumá los nombres que se te ocurran, tienen que ser conscientes de que sobre sus hombros recaen las mayores responsabilidades del PN. Hoy los quiero a todos. ¿Cómo vamos a decir hoy que alguien no puede ser candidato o candidata? El que quiera que largue y que demuestre que se la quiere jugar por el PN”, siguió.

La visión de Blas, Heber y Rodríguez

El diputado Rodrigo Blás es el principal referente del Herrerismo en Maldonado. Su grupo, Unión y Cambio, tiene cinco ediles en la Junta Departamental, y también pertenecen al espacio los alcaldes de Solís Grande (Patricia Martínez), Piriápolis (René Graña) y Garzón (Nazareno Lazo), la directora departamental del Mides (Magdalena Zumarán), el director nacional de Vialidad (Hernán Ciganda) y varios directores de la administración de Antía.

Blás reconoce que Raffo es una figura “con proyección” nacional, aunque “en lo personal” considera que “sería interesante seguir pensando en que es una buena candidata de la coalición para Montevideo”. “No me cierro a otras opciones que nos marque la realidad, es un activo importante del partido. En todo caso, la definición la tomaremos en julio del año que viene”, dijo Blás a la diaria. El diputado por Maldonado tampoco descartó que el Herrerismo proyecte figuras de su núcleo duro. “Tenemos dos liderazgos muy fuertes, como Heber y Penadés, y tampoco me amputo la posibilidad de impulsar a alguno de ellos”, aportó Blás.

La visión del líder de Unión y Cambio sobre las candidaturas está en sintonía con lo que dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, esta semana, en una entrevista en Desayunos informales. “Álvaro me parece un gran candidato. Laura está abocada a la candidatura municipal. Álvaro es excelente, y Laura si toma la decisión, que aún no hemos hablado con ella, hasta ahora es una excelente candidata para la Intendencia. Por primera vez en el PN tiene una candidata a la Intendencia con tanta anticipación”, puntualizó Heber.

Esta orientación más favorable al secretario de Presidencia la tiene también la senadora herrerista Gloria Rodríguez. El 4 de julio, en una entrevista con el programa Fácil desviarse, respondió directamente que entre Raffo y Delgado prefería al líder de Aire Fresco.

Andújar, los “activos” y las “obviedades”

Sebastián Andújar es el líder de la lista 33 de Canelones. El sector tiene un diputado, cuatro alcaldes, dos ediles, concejales en casi todos los municipios canarios y un caudal de casi 25.000 votos en la última elección departamental.

Durante la campaña a favor de la ley de urgente consideración, Andújar organizó un acto en Las Piedras con Penadés y Raffo, y con eso mandó una primera señal hacia la interna de cuáles son sus afinidades. Consultado por las definiciones que deberá tomar el Herrerismo, respondió: “Creo que deberíamos apostar a espacios de confluencia más grandes, a la formación de nuevos activos políticos y a protagonistas emergentes que tengan más sintonía con la población. Me seduce mucho más eso que quedarnos sólo con las obviedades”.

Andújar aclaró que Raffo “genera mucha adhesión y simpatía” entre los votantes del PN en Canelones, que han pedido reunirse con ella para discutir sobre la agenda metropolitana, y también destacó que su figura no ha sufrido “el “desgaste del gobierno y el ejercicio del poder”.

Andújar también es partidario de tomar las definiciones a mediados de 2023, un plazo en el que coinciden todos los dirigentes del sector. Más allá de fechas, los primeros movimientos herreristas empiezan a marcar la pauta y los ritmos en todos los niveles partidarios. “Siempre pasa lo mismo. El Herrerismo corcovea y define la interna”, graficó un dirigente blanco.