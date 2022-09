El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gonzalo Valdés, estuvo este viernes en la comisión del Senado que estudia la Rendición de Cuentas. Tal como lo había afirmado en la Expo Prado, centró su exposición en la preocupación por las transferencias que se propone que haga el agro al sector de ciencia y tecnología.

En la Cámara de Diputados se acordó incrementar fondos para Ciencia y Tecnología con recursos que provienen de reasignaciones impositivas que originalmente se destinaban al Instituto Nacional de Carnes (INAC) y al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Tal como está planteada la redacción actual, esos recursos irían a Rentas Generales y desde allí se trasladarían a diferentes sectores.

Esta herramienta de distribución de los recursos es a lo que se opone la ARU. En una rueda de prensa Valdés lo explicó así: “Si se mantiene el texto que viene de Diputados, es estrictamente una detracción, en la medida en que son impuestos a las exportaciones con destinos a Rentas Generales; esa es la propia definición de detracción. Una cosa es la herramienta y cómo se crea en términos técnicos, y otra cosa es la motivación que hay detrás. La Cámara de Diputados, con la motivación de resignar recursos, aprobó detracciones; si uno lo trata gráficamente de analizar, de cierta forma hace a Rentas Generales como un intermediario en esas reasignaciones”.

En esta línea apuntó: “Si se hubiera querido hacer reasignaciones se iba de INAC directo a la ciencia, o al Hospital de Clínicas o como fuera. Sin embargo, de la forma como se cerró el capítulo en el plenario de Diputados se crearon detracciones porque sus destinos son Rentas Generales”.

Asimismo, aseguró que el tema no se centra en la cantidad de recursos que se destinan, sino en el uso de esta herramienta. “El monto no es la cuestión -hoy serían montos menores: tres millones de dólares respecto de INAC y dos millones y algo del LATU-, pero para nosotros los montos no son la cuestión. El problema es el concepto, es la herramienta por la cual se implementa, una herramienta que entendemos que no es conveniente para el país. Así que, básicamente, es conceptual, no se trata de montos”.

“El monto no es la cuestión, es el concepto, es la herramienta lo que cuestionamos; no nos parece apropiada. Hoy es ese monto, es 0,01%, pero es un antecedente: hoy es eso, mañana no sabemos”, subrayó.

Valdés se refirió a quienes aseguran que el agro tiene los recursos para hacer esas transferencias. “Cuando se habla de que el sector rural tendría dinero, se trata de una coyuntura, no es estructural. Estamos ahora, sí, pasando un buen momento de exportaciones y volúmenes; específicamente en los últimos dos meses han caído mucho los precios internacionales de los granos y la carne”, afirmó.

Por otra parte, agregó que “el agro, a través de INAC y del INIA [Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria], tiene dos institutos a los cuales se vierte mucho dinero a investigación. De hecho, el éxito y la buena producción y la calidad de nuestros productos vienen de la mano de la investigación, tanto del INIA como de INAC. Ahí hay un eslabón que se pierde, que es lo que efectivamente se aporta del agro a la investigación”.