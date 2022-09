La Expo Prado 2022 termina este domingo, pero este sábado se brindaron los discursos finales, ante una audiencia que tenía varios miembros del gobierno, incluyendo al presidente Luis Lacalle Pou. Gonzalo Valdés, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), señaló varios aspectos en los que la gremial coincide con la gestión del nacionalista, pero remarcó varios puntos que, a su criterio, no deberían entenderse como “quejas” sino como “aportes”.

“Quienes nos señalan como permanentes críticos no entienden, o tal vez no quieren entender, cuál es el ánimo que motiva nuestro accionar. Lo nuestro no son quejas, son aportes que tienen como finalidad el bienestar de la población toda”, inició Valdés.

Uno de los puntos principales del discurso del presidente de la ARU fueron las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados al proyecto de Rendición de Cuentas que había mandado el Poder Ejecutivo. Según Valdés, el proyecto de ley “ha sido gravemente modificado” al establecer “reasignaciones de recursos con afectaciones específicas. Seguramente motivados por resultados político-electorales y en perjuicio de la actividad económica nacional”, acusó.

Las modificaciones que señala apuntaban a mejorar recursos en Ciencias y Tecnología, algo que entienden necesario hacer, pero aseguran que los subsidios que se entreguen “deben provenir de rentas generales y no deben cargarse sobre la producción, afectando la competitividad de todo el país en una clara violación de las normas tributarias”.

En particular señaló la incorporación de “un impuesto a la exportación de animales en pie, carnes, menudencias y subproductos, con destino a rentas generales” y afirmó que “se tomó esta decisión sin haber evaluado sus implicancias y consecuencias”.

Para la ARU, “aplicar un impuesto a las exportaciones de productos agroindustriales desincentiva a la producción, reduce las inversiones, reduce el empleo, principalmente en la industria. Esta medida tiene exactamente el efecto contrario al buscado, ya que al final de cuentas termina reduciendo directamente la recaudación de rentas generales. Además, atenta directamente en la competitividad de la cadena cárnica, sin perjuicio de reducir a la vez los ingresos del Estado”.

Valdés remarcó que tanto el presidente como el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, se han pronunciado en contra de estos cambios, “reconociendo que genera un antecedente desfavorable. Coincidimos y apoyamos plenamente su postura. Confiamos en que el Senado de la República revise este artículo”.

En línea con el gobierno

Parte del discurso de Valdés apuntó a señalar coincidencias con el gobierno de Lacalle Pou. Por ejemplo, se mostró a favor de la reforma de la seguridad social y la transformación educativa, de hecho, remarcó su postura contraria a las ocupaciones de los centros educativos.

“No alzando la voz con términos injuriosos, ni atentando contra las autoridades, ni tampoco ocupando centros educativos u organismos, se va a lograr imponer una idea. Estamos convencidos de que ese no es el camino. Rechazamos enfáticamente los insultos, agresiones y amenazas contra el presidente de la República, el presidente del Codicen y el ministro del Interior ocurridos estas últimas semanas”, dijo el presidente de la ARU.

“Al gobierno le quedan 30 meses. Atrás ha quedado una terrible pandemia que nos afectó a todos, y una campaña por un referéndum que quitó tiempo y energía para llevar adelante las transformaciones que el país necesita”, apuntó Valdés y señaló que “no son tiempos de iniciar una campaña electoral mirando al 2024. Son tiempos de apostar a la unidad y el diálogo”.