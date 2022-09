El ministro de Defensa Nacional, Javier García, recibió en la sede de la secretaría de Estado al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, para conversar acerca de la posibilidad de instalar en sus respectivas fuerzas políticas un debate sobre el narcotráfico y promover un pacto político interpartidario sobre el tema. En esa línea, coincidieron en que es necesario tomar insumos de la experiencia internacional para enfrentar al crimen organizado e impedir que corrompa a las instituciones.

El encuentro surgió a raíz de unas declaraciones del dirigente del Partido Nacional por el caso del pasaporte de Sebastián Marset, en las que señalaba que “es tiempo de pensar en un gran pacto democrático, político, contra el narcotráfico”, que motivaron el elogio del dirigente del Frente Amplio y un posterior contacto telefónico para abordar el asunto.

A la salida de la reunión del jueves, que, según plantearon, no fue en calidad de ministro e intendente sino de “dirigentes políticos” y “militantes”, García manifestó que “el narcotráfico es la principal amenaza que tienen la democracia uruguaya y las instituciones”, ya que el riesgo no es sólo para el sistema político sino para “la Justicia, los fiscales, el periodismo”. En este sentido, dijo que si se aborda el tema como “una cuestión de un partido contra otro”, sería “hacerle un favor al crimen organizado”.

El ministro dijo que hay que “definir una actitud política, que es la de entender este problema en la dimensión, gravedad y profundidad que tiene”, y llamó a tener “altura” y “responsabilidad”. “Lo que estamos viendo en materia de violencia y narcotráfico en Uruguay en estas semanas, meses, ninguno de nosotros lo había visto. Que en Uruguay se prendiera fuego a dos o tres personas, que se descuartice gente, eso no se veía, entonces, hay un cambio cualitativo para peor, dramático, grave, que nos da señales, y si esas señales nosotros no las leemos y no actuamos en consecuencia, somos muy ingenuos o irresponsables”, apuntó.

García manifestó que ahora, luego de la charla, cada uno tendrá el desafío de hablar con sus respectivas autoridades partidarias “para ir entendiendo este razonamiento”.

Orsi, en tanto, dijo que la idea de la reunión era analizar cómo el narcotráfico “se engancha con la corrupción y cómo en el mundo, y en América Latina fundamentalmente, va tocando instituciones y las va complicando”. Hizo énfasis en la necesidad de “tener un panorama más claro” de la situación y ver “qué tan preparados estamos nosotros para enfrentarla”.

A su vez, el intendente de Canelones señaló que “una arista del tema” sería abordar la cuestión del financiamiento de los partidos políticos, nuevamente puesto en debate en las últimas semanas, pero ese “no es todo el tema”. “Es bien amplio, tiene muchas aristas y no hay explicaciones simples”, dijo.

Orsi manifestó que “una de las cosas” que se conversaron en la reunión fue la posibilidad de intercambiar con dirigentes de otros países en los que el enfrentamiento al narcotráfico juega un rol importante. En ese punto, el intendente llamó a aprovechar las instancias de diálogo para “aprender bastante más” e incluso “convocar” a contrapartes de otros países a que vengan a Uruguay y “saber esas historias”. “No hay que desperdiciar la oportunidad, cuando uno se reúne con algún actor político de algún país vecino y con quien uno tenga afinidad, de trasladar experiencias y entenderlas para por lo menos saber que estamos preparados”, señaló.