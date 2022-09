García pidió “estar atentos” a las discriminaciones que sufren los soldados. “A veces sucede que hay estigmatización sobre nuestros soldados, por el hecho de ser soldados. Muchas veces es natural que se digan sobre ellos generalizaciones que son lesiones a la dignidad de un trabajador. No pueden naturalizarse, como a veces lo vemos, agravios desde el punto de vista institucional a personas que son compatriotas como cualquiera de nosotros que cumple una función”, indicó.

En ese marco, dijo que “la mayoría de ustedes [por la prensa] está de saco y corbata con un micrófono en la mano, y hay otros servidores públicos que utilizan un uniforme y un arma que el Estado les provee”, y apuntó que estas “generalizaciones” muchas veces “son agraviantes”, algo que se vio en el “pasado” por “dirigentes políticos de mucha jerarquía”. “Lo mismo pasa con los periodistas. Ustedes no permitirían un agravio hacia un periodista. Tampoco lo tiene que hacer un soldado”, indicó.

Israel, en tanto, dijo que no tiene “ninguna duda” en que hay discriminación a los soldados. “Uno no lo piensa habitualmente, porque si no tenemos a alguien cerca que nos transmita, no lo tenemos arriba de la mesa, pero sabemos que eso pasa”, expresó.