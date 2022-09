La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara alta culminó la votación de la Rendición de Cuentas con poco más de la mitad de los puntos en común entre el oficialismo y la oposición. El lunes, desde las 10.00, el plenario de la Cámara de Senadores comenzará a tratar los más de 500 artículos del proyecto.

Uno de los puntos en los que hubo diferencias fue un aditivo que propuso el Frente Amplio (FA), que la coalición de gobierno se negó a aprobar: la regulación de ingresos de los funcionarios públicos por concurso. Amanda Della Ventura, senadora de la Vertiente Artiguista (VA), sector que hizo el planteo, dijo a la diaria que se trata de un incumplimiento de campaña, ya que en el “Compromiso por el país”, documento suscrito por todos los partidos socios del gobierno, se prometía buscar “concentrar y reorganizar las tareas de selección, ingreso, inducción y redistribución de funcionarios públicos”.

La propuesta de la VA era establecer el ingreso por concurso para el ascenso en la carrera funcional, como también el sorteo, según corresponda, en todo el Estado, incluidos los gobiernos departamentales. Sin embargo, desde el oficialismo se entiende que no es competencia de ellos legislar sobre las intendencias dada su autonomía, coincidieron varios legisladores en diálogo con la diaria.

Para Della Ventura, hubo un “gran número” de propuestas incumplidas por parte del gobierno. Dijeron que se encuentran preocupados porque han ingresado “muchísimos funcionarios por las diferentes vías, de contrato y otros”. “Con este artículo queríamos garantizar la transparencia porque cualquier ciudadano o ciudadana, más allá del partido que vote, tiene derecho al trabajo. En ese sentido, los mecanismos más justos son el concurso y el sorteo”, expresó.

Además, Della Ventura indicó que es vox populi que en las intendencias “muchas veces esa práctica clientelista se da en forma desmedida”, por lo que ese artículo “procuraba evitar que se siguiera esa práctica”. Según informó El Observador tiempo atrás, las comunas blancas son las que tienen más cargos de confianza, como también funcionarios públicos. Por ejemplo, 47% del total de altas de funcionarios que hubo en el último año fueron por designación directa. La Intendencia de Soriano, donde el titular es el nacionalista Guillermo Besozzi, tiene 327 designaciones directas. Le siguen Cerro Largo, con 195, encabezada por el también blanco José Yurramendi; Artigas, con 173, a cargo del dirigente del Partido Nacional (PN) Pablo Caram, y luego Canelones, con 166, mandatada por el frenteamplista Yamandú Orsi.

Por su parte, el senador frenteamplista José Carlos Mahía lamentó que la iniciativa no tuviera los votos del gobierno. En ese marco, apuntó que buscaban dar normas para que en los gobiernos departamentales, “fundamentalmente del interior, no pase lo que ha venido pasando, que los ingresos son esencialmente o la enorme mayoría a dedo en función de lo que el intendente de turno del partido tradicional diga”. “Nosotros quisimos hacer una norma que ya está a nivel nacional pero necesita mayorías especiales para que sea aplicable en el interior y no quisieron”, sostuvo.

Jorge Gandini, senador del PN, señaló que lo “único” que proponía el FA era incorporar el sistema de “ventanilla única” a los gobiernos departamentales, pero que esta “tiene la restricción de las autonomías de los departamentos”, por lo que había “una diferencia importante”.

Balances

“Quedará para sala el debate, pero se aprobó una buena rendición”, dijo Gandini al término de la sesión del jueves, y aseguró que se lograron incrementar los recursos para muchos organismos que “los necesitaban, sin generar impuestos ni aumentar el gasto público total”.

Respecto de la Universidad de la República (Udelar), a la que finalmente se le asignó un aumento de 160 millones de pesos para la expansión en el interior y para que tenga más horas docentes, Gandini sostuvo que también se va con siete millones de dólares, que administrará la Intendencia de Paysandú para gestionar un campus universitario. Además, dijo que “se van con 120 millones de pesos dos programas muy importantes en el Hospital de Clínicas”. Asimismo, informó que se asignó la partida necesaria para la “recuperación” salarial como tienen los demás organismos, aunque todavía no firmó el convenio. “La Udelar sale mejor de lo que ingresó. Se incrementaron los recursos para ciencia, tecnología e investigación”, aseveró Gandini.

En tanto, Mahía consideró que lo votado “está dentro de la filosofía general del gobierno”, que es el “achicamiento general del Estado” y el “recorte de las áreas estratégicas”. “Creemos que, si bien a último momento hubo recursos, no se sabe bien dónde hubo un incremento de algunas áreas, hay algunas cuestiones estratégicas como la educación e investigación, en particular, que sin duda están en el debe y por lo tanto es una Rendición de Cuentas deficitaria que obedece a un modelo de concepción neoliberal que tiene como norte el achicamiento del Estado”, consideró.

Si bien entiende que el proyecto de ley mejoró con respecto a cómo llegó desde el Poder Ejecutivo, “sin dudas está muy lejos del objetivo”, opinó.

En la misma línea, Della Ventura dijo que con “muchos aditivos y sustitutivos” que se presentaron a último momento “mejoró un poco [la Rendición]. Quedamos más tranquilos”. De todas formas, expresó que les “preocupa” la cifra que se le otorgó a la Udelar, “ya que fue claro el rector [Rodrigo Arim] cuando hablaba de la necesidad de rubros porque la matrícula ha crecido, porque en realidad deben tener más cobertura para el interior, para las horas docentes”, indicó.

Se confirmó la quita del adicional del Fondo de Solidaridad

Por unanimidad, en comisión se votó la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad. Según explicó Gandini, “hubo una buena coincidencia” sobre este punto, e insistió en que “ningún presupuesto puede ir más allá de 2024, por lo tanto no se pueden prever partidas para el año 2025”.

El senador sostuvo que a partir de 2024 se reducirá 50% del adicional, y después de ese año se eliminará el 50% restante. “Se disponen 280 millones de pesos para la universidad, que compensan esa caída de 50%, y una última norma o inciso que establece que en el próximo presupuesto nacional se deberá considerar la rebaja del otro 50% con los recursos equivalentes a la Udelar”, indicó Gandini.

Mahía, en tanto, dijo que votaron a favor en aras de que “no se le restrinjan los recursos a la Udelar y que esta disponga de ellos más allá de los márgenes anuales de presupuesto”. Indicó que “a veces” con los recursos que se les da a la universidad se avanza hacia algo “que puede ser una inversión que trasciende el período fiscal”. En caso de confirmarse, van a mantener el voto en el Plenario.