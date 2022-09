El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, recibió este jueves a la tarde en la sede de la cartera al senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, y su asesor en seguridad, el coronel retirado Antonio Romanelli, para presentarle su plan para disminuir los delitos e intercambiar al respecto, ya que el excomandante en jefe del Ejército había asegurado días atrás que desconocía la hoja de ruta en esta materia y que no estaba conforme con los resultados en seguridad pública.

“Yo no conozco el plan [del Ministerio del Interior (MI)], pero indudablemente uno no puede decir que esté dando buenos resultados”, había señalado Manini Ríos en diálogo con la radio Sarandí, tras la seguidilla de homicidios registrada en las últimas semanas, motivo por el cual Heber lo llamó y lo invitó a la reunión, que duró una hora y media y tras la cual no se hicieron declaraciones a la prensa.

Sin embargo, según pudo reconstruir la diaria, el ministro mostró el plan al líder de CA y le hizo una descripción detallada de la estrategia para enfrentar la delincuencia, a lo que Manini Ríos le devolvió algunos planteos sobre posibles modificaciones, pero bajo el entendido de que la idea de Heber necesitaba tiempo para dar resultados. Más allá de este intercambio, desde CA se aseguró a la diaria que el respaldo a la gestión del ministro no está en discusión.

A su vez, se aseguró que la renuncia del director general de Secretaría, Luis Calabria, producida este miércoles luego de conocerse que había ido a una consulta médica en el Hospital Policial, no formó parte de los temas de la reunión. Para CA, ese episodio es una consecuencia de las denuncias oficialistas contra el senador del Frente Amplio Charles Carrera, al que se lo acusa de utilizar irregularmente ese nosocomio cuando era el número tres del MI, entre 2010 y 2017.

En este sentido, desde CA dijeron a la diaria estar de acuerdo con el planteo de iniciar una comisión preinvestigadora en el Senado, tal como se resolvió en la interna de la coalición de gobierno, pero sólo si esta se limita al episodio ocurrido en Rocha en 2012, cuando un vecino quedó parapléjico por un disparo presuntamente proveniente de la casa de quien entonces era subcomisario de La Paloma, y sus derivaciones, ya que Carrera ofreció a esta persona atenderse en el Hospital Policial, pese a su condición de civil.

Mientras la reunión entre Heber, Manini Ríos y Romanelli tenía lugar en la sede ministerial, la diaria presenció la salida de Calabria, quien, según pudo saber este medio, fue al edificio por última vez para retirar sus pertenencias.