Luego de que se conociera que el custodio personal del presidente Luis Lacalle Pou fuera imputado por tres delitos relacionados con la falsificación de documentos, desde la oposición llegaron algunas reacciones que marcan lo preocupante del hecho. Uno de ellos fue el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que opinó el martes a través de Twitter: “Duele que la imagen del país salga lastimada”.

El dirigente del Movimiento de Participación Popular escribió también: “Duele que se esté hablando de Uruguay como un país que permitió escapar a un narco preso en Dubái. Duele que en la mismísima Torre Ejecutiva se hubiera montado una red para delinquir”, en referencia al pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset y a la información revelada por la fiscal que investiga el caso del custodio Alejandro Astesiano.

En una línea similar se había expresado la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, que manifestó “honda preocupación por las instituciones democráticas”, tras el caso Astesiano. Lo mismo había hecho el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que cuestionó la falta de claridad en los procesos.

Por su parte, el también senador Daniel Caggiani opinó: “Esto es terrible! Una asociación para delinquir funcionando en la torre ejecutiva y ofreciendo tráfico de influencias para sus negociados. Por el bien del Uruguay alguien debería presentar renuncia y asumir las responsabilidades políticas. Siguen desprestigiando al país”.

El miércoles Caggiani repasó las acciones que como Frente Amplio han buscado instalar para combatir “el crimen organizado y el narcotrafico”, que “es un problema gravísimo en nuestro país hoy”. Aseguró que “como sistema político debemos dar señales claras de no tolerancia y combate al mismo”, y por eso se impulsan algunos proyectos como la ley de financiamiento de los partidos políticos, de delito de enriquecimiento ilícito y el fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

“Seguramente los demás partidos políticos pueden tener otros para considerar y aprobar. Lo importante hoy es que exista un acuerdo expreso, voluntad política clara de avanzar en los mismos y dar un mensaje país en este tema de manera urgente”, finalizó.

El senador Charles Carrera opinó en la mañana del miércoles que “la imagen internacional del país se devalúa a pasos agigantados. En medio de una crisis internacional donde tener un pasaporte es un salvoconducto, al presidente Lacalle lo protegían miembros de una asociación para delinquir dedicada a falsificarlos”.

Otro dirigente político de la oposición que se manifestó al respecto fue el senador Sebastián Sabini, que criticó que “nadie se hacía responsable” de lo que está pasando con Astesiano y opinó también por Twitter que “cada cosa que nos enteramos es peor que la anterior”. El senador comentó sobre las declaraciones de Lacalle Pou, que insiste en afirmar que él no tenía conocimiento del perfil de Astesiano ni de sus actividades: “¡Pero si lo sabía todo Uruguay, presidente! Mejor diga que cree en la rehabilitación, si no, no se entiende”.

El senador Mario Bergara, por su parte, apuntó que “el presidente se manifestó sorprendido por la detención de su jefe de custodia. Tenía más de 20 indagatorias policiales. Nadie de su entorno le advirtió? Algo parece, como mínimo, improvisado, poco profesional, poco serio, raro”. Por su parte, la senadora Liliam Kechichian aseguró que se trata de “un verdadero escándalo” y de una situación “grave”.