La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados comenzó a recibir en la mañana del miércoles a 14 delegaciones que se pronunciarán sobre el proyecto de ley de “corresponsabilidad en la crianza” o tenencia compartida, que se aprobó en el Senado a principios de agosto. Su trámite en la cámara baja se centrará, acorde a lo propuesto por la mayoría de la coalición, en la sesión extraordinaria de hoy y la del próximo miércoles, a la que asistirá otra quincena de delegaciones, y la idea del oficialismo es darle aprobación a la brevedad para que pase al plenario.

Se trata de un proyecto que genera fuerte rechazo y preocupación en la sociedad civil vinculada a las temáticas de infancia y género, en la oposición e incluso dentro del oficialismo, principalmente en el sector Ciudadanos del Partido Colorado (PC).

Aunque sufrió varias modificaciones desde que ingresaron, en junio de 2021, dos proyectos por separado sobre la misma temática –uno del Partido Nacional y otro de Cabildo Abierto–, que luego fueron unificados, la versión que se aprobó en la cámara alta contiene elementos que siguen siendo alarmantes para los detractores de la iniciativa; principalmente, los artículos 4 y 6, que habilitan la tenencia compartida y las visitas incluso cuando existen medidas cautelares contra un progenitor.

En ese contexto, la postura que adopte Ciudadanos es determinante para que la iniciativa obtenga la sanción, porque de los 13 diputados que tiene el PC, ocho son de ese sector.

Sesión maratónica

En rueda de prensa, el diputado nacionalista y presidente de la comisión de Constitución, Diego Echeverría, se refirió a la decisión de destinar sólo dos sesiones extraordinarias para escuchar opiniones y a las críticas de legisladores del Frente Amplio por la celeridad con la que se pretende avanzar en el tema. Al respecto, dijo que “el exceso de trabajo” no debería “ser objeto de crítica” y aseguró que “es un régimen de trabajo similar al que existe en otras comisiones cuando se reciben muchas delegaciones”. “El tema es que no podemos privarle a nadie que emita opinión. Si la jornada es muy extensa para nosotros, no es un problema”, reafirmó.

Echeverría reconoció que “es un proyecto complejo” que se debe analizar “con profundidad, con profesionalismo, con sensibilidad, alejado de visiones ideológicas, en un tema que por sobre todo tiene que poner el interés del niño, niña o adolescente, con una visión realista y equilibrada”. En ese sentido, dijo que no se quiere “excluir a ninguna voz”, pero planteó que el proyecto tiene “una prioridad bastante grande en lo que es la agenda parlamentaria” para la coalición, que “en los próximos meses quisiera tenerlo aprobado”.

Consultado sobre si la cantidad de delegaciones y el corto tiempo de exposición de cada una (30 minutos) no afecta la evaluación que se puede hacer de lo que exponen, Echeverría respondió que “hasta ahora no ha habido ningún inconveniente” y que “de hecho es el tiempo que se destina comúnmente en este tipo de comisiones”. “Además, muchas de esas delegaciones han comparecido en Cámara de Senadores y, en caso de que exista alguna duda, está el formato de presentar preguntas por escrito”.

Echeverría rechazó las críticas sobre los artículos 4 y 6: “Nosotros entendemos que no vulneran bajo ningún concepto los intereses del niño, niña o adolescente, [y] que existe la posibilidad del juez de preservar sus derechos, que para nosotros es fundamental”. Asimismo, si bien reconoció que hay diversas opiniones dentro de la coalición, sostuvo que “es un proyecto que tiene un gran consenso en los principios fundamentales”. “No nos amputamos ninguna posibilidad” en cuanto a posibles cambios, añadió, pero “tenemos que respetar el espíritu del proyecto votado en el Senado”, sentenció.