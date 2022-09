“Se terminó el recreo”. Eso prometía en su campaña presidencial el ahora senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, en referencia a las políticas de seguridad que aplicaría para bajar los índices de delincuencia, y la frase fue retomada por el ahora presidente Luis Lacalle Pou. Este martes, el senador cabildante Raúl Lozano aseguró que en su partido creen que como sociedad “seguimos en problemas, los datos están dando que tenemos problemas graves, no estamos conformes con cómo está la seguridad, pero pensamos que vamos en el buen camino”.

Consultado por la radio Universal sobre si efectivamente cree que “se terminó el recreo”, como se prometió, Lozano respondió: “La campana del recreo está demorando en tocar”. A su entender, esto no implica que se necesite “más mano dura” sino “mano justa”: “No se puede mirar para el costado, no se puede hacer el distraído como veíamos que pasaba en el gobierno del Frente Amplio”.

En esta línea enfatizó: “Creemos que la sociedad está en un problema hace muchos años en cuanto a la violencia en las distintas actividades, una de ellas es el deporte; creemos que el Frente Amplio adoptó posturas equivocadas en cuanto a los aspectos de la seguridad y somos conscientes de que no es cuestión de una varita mágica y de un día para el otro se mejora todo”.

Con respecto a qué se puede hacer para cambiar la situación, Lozano empleó una metáfora futbolística: “Cuando los resultados no acompañan, se cambia a los técnicos. En este caso podría haber algunas modificaciones, algo que pasó en cambios en los mandos medios policiales, y somos muy conscientes del esfuerzo que hace la Policía, pero a veces se necesita hacer algunos cambios”.

Entre otros temas, el senador fue consultado por el trabajo que tienen por delante con la Rendición de Cuentas y afirmó que “en Diputados se avanzó mucho y pensamos seguir avanzando, entendemos que en la Cámara de Diputados se trabajó muy bien y viene muy mejorado” con respecto a cómo llegó desde el Poder Ejecutivo.

De todas formas, aseguró que insistirán en obtener partidas extras para los salarios militares, aunque sea obtener una partida que permita cubrir las horas de nocturnidad, que por el momento no se pagan con un diferencial como en otros rubros.

En relación a los militares, también dijo que se deben mejorar sus salarios, pensando en una reforma de la seguridad social que sea integral: “Tenemos que partir de que las bases tienen que ser similares, los salarios de los activos tienen que ser similares en actividades similares. Si hacemos un sistema previsional integral pero las bases de cálculo son diametralmente opuestas, los resultados van a ser muy malos”.

Sobre la reforma en sí, apuntó que Cabildo Abierto espera ver cómo serán incorporados los 12 puntos que presentaron para cambiar en el anteproyecto elaborado por Presidencia, y aunque dijo que el voto de su partido no estaba condicionado, sí afirmó que negociarán para que sus sugerencias sean tenidas en cuenta.

Asimismo, apuntó contra el Frente Amplio y su falta de pronunciamiento oficial sobre el tema. Para Lozano, “todos pensamos que tiene que ser una ley votada por todo el sistema político, o que todo el sistema político participe en los cambios que van a afectar a prácticamente todos los uruguayos. Lo positivo sería que el sistema político se comprometa y no quede la oposición mirando desde afuera y balconeando y lo use con fines electorales; eso sería muy mezquino”.

“Tenemos que escuchar cuáles son las propuestas del Frente Amplio, vimos algunos sectores que no están de acuerdo, pero no sabemos en qué, no hemos escuchado sus propuestas. Si no están de acuerdo y dicen en qué, de repente se puede introducir los cambios en el anteproyecto, en el cual se puede ir modificando cosas, más allá de la etapa parlamentaria”, agregó.