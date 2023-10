Según datos del Programa de Estudios Parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales, 48% de los diputados y 55% de los senadores tenían educación terciaria completa al inicio de la presente legislatura. Los reglamentos de ambas cámaras establecen que los legisladores tienen que declarar “toda vinculación personal o de intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere” en el cuerpo antes de la votación. Pero, consultado por la diaria, el abogado constitucionalista Martín Risso dijo que “a priori no hay ninguna dificultad” porque “con esa tesitura los legisladores no podrían modificar el Código Civil porque se aplica a toda la población. Me parece que se requiere algo más concreto”.