Previo a la discusión del proyecto de Rendición de Cuentas en la cámara alta, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado había aprobado un aditivo para establecer sanciones específicas para las personas que no paguen la pensión alimenticia de sus hijas e hijos. No obstante, Cabildo Abierto (CA) dio marcha atrás y no acompañará la propuesta.

El anuncio lo hizo el senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, en declaraciones a Radio Oriental este miércoles. En ese marco, el legislador afirmó que “no se va a votar” el artículo y señaló que ya comunicó está decisión al resto de los senadores de la coalición de gobierno, según recogió El País.

“Eso fue votado en comisión en las últimas instancias, cuando aparecen aditivos y sustitutivos que se agregan, y nosotros no lo habíamos estudiado porque fue medio a último momento que se presentó”, contó el senador y aseguró que CA votó el artículo en comisión con “el compromiso de estudiarlo antes del plenario”. Después de hacerlo llegaron “a la conclusión de que no es una buena cosa instituir la prisión por esta causa”.

“Existe una causal en nuestro Código [Penal] que son las omisiones a la patria potestad, que permite en un caso extremo de algún incumplimiento con agravantes la prisión para el incumplidor, o sea que no es necesario poner un artículo nuevo, y menos en estas condiciones”, dijo el senador. Además, apuntó que aprobar la propuesta impusalda por la senadora nacionalista Carmen Asiaín sería darle “un cheque en blanco para que algún magistrado, de estos que suele actuar con sesgo determinado, pueda llevar preso a alguien por no cumplir con una obligación monetaria, por una deuda”. “No es lo mejor, máxime considerando la realidad de nuestro sistema carcelario”, agregó.

La iniciativa establece una pena de tres a 12 meses de prisión para quien “estando obligado judicialmente al pago de una pensión alimenticia en favor de sus hijos menores, habiendo sido intimado judicialmente, omitiera prestarlo sin causas justificadas”.

A su vez, el artículo 643 de la Rendición de Cuentas agrega que constituye una “agravante de este delito” el “empleo de estratagemas o pretextos para sustraerse al cumplimiento del pago de la pensión alimenticia, así como quien para eludir el cumplimiento de la misma maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de dichas obligaciones”.

No se negocia

Frente a esta situación, Asiaín presentó una alternativa en el plenario con la esperanza de alcanzar acuerdos, pero no lo logró. El sustitutivo dejaba a un lado la intención de agregar otro artículo al Código Penal y establecía: “El que intencionalmente omitiere el cumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, la tutela, la curatela, la guarda o la pensión alimenticia judicialmente conferidas, poniendo en peligro la salud física, psíquica o emocional de las personas a su cargo, será castigado con pena de tres a doce meses de prisión”, de acuerdo al texto al que accedió El País.

En diálogo con la diaria, el senador suplente de CA Marcos Methol ratificó que su partido no va a votar el articulado original ni el cambio propuesto por la senadora nacionalista. “Con el delito que ya existe de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad consideramos que es suficiente, y agregar específicamente el no pago de la pensión alimentaria puede distorsionar el sentido que la norma ya tiene”, expresó. Asimismo, consideró que esta iniciativa en la “práctica puede dar lugar a muchas situaciones de injusto encarcelamiento”. Y agregó que “es discutible la constitucionalidad ya que está prohibida la prisión por deudas”, expresó.

Por otra parte, el Partido Colorado tampoco acompañará la propuesta, según afirmó el senador colorado Adrián Peña a la diaria, porque la propuesta “necesitaría un estudio más pormenorizado”.

En tanto, desde las filas de la oposición, el senador frenteamplista Alejandro Sánchez dijo a la diaria que, “en principio, entendimos que esto no corresponde a la rendición y habría que estudiarlo aparte, más allá de que tenemos opinión favorable a algunos cambios”.