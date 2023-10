La Rendición de Cuentas ya fue aprobada en el Parlamento, pero todavía sigue generando polémica. El artículo de la discordia es el que prohíbe ejercer la abogacía a exfiscales letrados y de Corte luego de su cese, en la materia en la que trabajaron. El aditivo fue presentado por Cabildo Abierto (CA) en la segunda instancia de debate del proyecto, en el Senado, y desde el primer momento generó ruido en la coalición, a tal punto que la redacción sufrió varios cambios hasta pocas horas antes de aprobarse definitivamente en la cámara alta.

Como si fuera poco, por estas horas se supo, según informó Subrayado y pudo confirmar la diaria, que el presidente Luis Lacalle Pou está evaluando vetar ese artículo, algo que es visto con buenos ojos por algunos senadores colorados y blancos, pero también con sorpresa.

El senador blanco Jorge Gandini recordó a la diaria que no votó ese artículo, porque salió de sala, y adelantó que no le parece mal que se vete, ya que su opinión “no era favorable” a la iniciativa, porque entendía que “no era conveniente y exorbitaba el objetivo con el que fue pensado”. “No afectaba al anterior fiscal de Corte [Jorge Díaz], que fue el motivador, y va más lejos que la prohibición del actual o los futuros fiscales de Corte. Entonces, creo que no era conveniente irritar tanto los vínculos con los fiscales cuando se llegaba a algo que no cumplía con el objetivo. Me parecía que no había que incorporarlo, por eso no voté en contra –para no ir en contra– pero no voté; por lo tanto, no me parece mal que se vete”, subrayó.

En la mañana del martes, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay se concentró frente al Palacio Legislativo para manifestar su rechazo a este artículo y anunció que reclamará la inconstitucionalidad de la inhibición ante la Suprema Corte de Justicia.

Por su parte, el senador colorado Adrián Peña dijo a la diaria que en su momento, cuando se estaba tratando el artículo, preguntaron “qué pensaba el presidente de esto”, y les informaron que para Lacalle Pou no era un tema “en el que tuviera posición fuerte”, es decir, “que no estaba empujando para que saliera pero tampoco estaba en contra”, y así se lo transmitió el nacionslista Rodrigo Blás, presidente de la comisión, a los senadores de la coalición. Por lo tanto, a Peña le “sorprende” que ahora el Ejecutivo piense en vetarlo.

De cualquier manera, Peña recordó que él fue uno de los que intentaron frenar este artículo, ya que no le gustaba, y luego pidió que la inhibición se bajara a un año, porque el presentado originalmente por CA establecía cinco. “Si fuera por mí, no habría artículo”, subrayó. Así las cosas, por todo esto, Peña resaltó que “no tendría mayor problema” en que Lacalle Pou vetara el artículo porque, en primera instancia, no estuvo de acuerdo con la iniciativa, que le parecía “un exceso”.

Peña argumentó, al referirse a su postura contraria al artículo, que “faltan fiscales y esto es una cuestión que hace que sea poco atractivo entrar de fiscal, porque un abogado entra de fiscal, a los seis meses no le gusta y después no puede trabajar en la materia para la que se especializó”. “Igualmente, me sorprende que digan una cosa y después hagan otra, porque si esto se hubiese sabido antes, capaz que el artículo no salía”, finalizó Peña.