Para el expresidente José Mujica la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber es inminente. “Estoy seguro de que Heber se va a ir del ministerio”, dijo este lunes en rueda de prensa, consultado por el pedido de renuncia que hizo el Frente Amplio (FA), luego de que se conociera la implicancia de la Policía en una trama para ayudar al exsenador nacionalista Gustavo Penadés, formalizado por más de 20 delitos relacionados con abuso sexual.

“No sé cuándo, pero se va a ir porque es un político de raza, porque la [lista] 71 está en banda, y porque es un capital político del viejo herrerismo y va a tener que salir a la cancha”, dijo Mujica en referencia a la próxima campaña electoral y en particular sobre la candidatura de Laura Raffo, que junta apoyos desde diversos sectores del Partido Nacional.

Mujica opinó que no tiene certeza de si Heber se irá en este momento ante el pedido de la oposición, pero está “seguro de que se va a ir, lo digo de instinto político nomás”, comentó. Con respecto al caso, el exmandatario dijo que la Fiscalía “hizo lo que tenía que hacer”. En su opinión, “la Justicia en Uruguay está construida por seres humanos, con todo se pueden equivocar y las decisiones que pueden tomar son opinables, pero conviene respetarla y mucho más nos conviene a los políticos respetarla y no cometer el error que se está cometiendo de politizar la Justicia”.

Plebiscito del PIT-CNT

Mujica también fue consultado por la reciente posición del plenario del FA, que reglamentó cómo se implementará la libertad de acción de las bases de cara al plebiscito que impulsa el PIT-CNT sobre la reforma de la seguridad social. En concreto comentó que el resultado del plenario es el esperable: “Estaba cantado, ese plenario no es mágico, ese plenario supuso antes de hacerlo un acuerdo de las fuerzas políticas que integran el FA, nada de eso es milagroso”.

En este sentido, compartió que “lo más importante es cuidar la unidad y cuando son diversos aportes que tienen puntos de vista diferentes, el valor de futuro más importante es conservar la unidad. Hay puntos de vista que son distintos, me parece que era imprescindible” mantener la unidad.

Asimismo, ante las críticas del oficialismo que asegura que es “irresponsable” que el FA no tome postura, Mujica retrucó: “¿Entonces cuando [Jorge] Larrañaga sacó el plebiscito y no lo acompañaron eran irresponsables? No, pensaron otra cosa”.

Milei en Argentina

Sobre el ámbito regional, el exmandatario comentó de las próximas elecciones en Argentina, en las que el candidato de ultraderecha Javier Milei compite entre los favoritos. Sobre el fenómeno que lo llevó a ser el más votado de las elecciones internas, Mujica dijo que responde a la “mitología” propia que tiene el vecino país.

“Hay una economía para el resto del mundo y para Argentina hay otra porque siempre nos sorprende. Argentina es una cosa indescifrable porque es un país que tiene una mitología, ¿cómo se explica que el ministro de Economía con una inflación como tiene Argentina va a pelear la presidencia? Porque tiene el respaldo de una cosa que no está conforme con él, pero lo va a votar, que se llama peronismo. Ese animal existe, es una mitología que tiene el pueblo argentino y eso rompe todos los esquemas. Espero que le vaya bien a Argentina”, opinó.

En la misma línea, estimó que así como el pueblo alemán votó a Hitler previo a la guerra, el pueblo argentino, afectado económicamente, se puede volcar hacia Milei: “Los pueblos cuando una hiperinflación los castiga son capaces de prenderse a un fierro caliente”.