Este año se cumplen 40 años de uno de los actos más importantes de la historia de Uruguay: “Río de libertad”, el 27 de noviembre de 1983. Después de 10 años de dictadura, más de 400.000 personas se reunieron a los pies del Obelisco de los Constituyentes en reclamo por la vuelta de la democracia.

En el marco de un nuevo aniversario, el ministro de Trabajo y Seguridad Social y líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, planteó a los referentes de otras fuerzas políticas convocar una movilización en conjunto que muestre “una señal de unidad de todo el sistema político”.

“Fue la manifestación pública más grande en la historia del país y desde el Partido Independiente nos parece que hay que conmemorarlo haciendo una nueva convocatoria”, sostuvo Mieres en rueda de prensa este viernes que recogió Telemundo.

El PI propone convocar a la ciudadanía a una movilización el lunes 27 de noviembre a las 19.00, en el mismo lugar de hace 40 años. Además, plantea que una “comisión organizadora” se encargue de la redacción de una proclama “que represente a todos”. La lectura del texto estaría a cargo de “un uruguayo que esté por encima de los partidos”, dijo Mieres.

“Tenemos que ratificar la importancia de que hoy tenemos una democracia fuerte, una de las más fuertes del mundo. Más allá de todo los ruidos, que tengamos una señal de unidad política”, agregó.

Según comentó el ministro la propuesta ya fue transmitida al presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira; el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde; el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti; y el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. En los próximos días extenderá el planteo al Partido Ecologista Intransigente y el Partido de la Gente.

Mieres sostuvo que “en general todos recibieron la propuesta con interés y predisposición positiva”. “Por supuesto tienen que hacer sus trámites de traslado a las colectividades, pero creo que sería una señal obligatoria homenajear aquel evento donde todos los uruguayos salimos a reclamar libertad y democracia y ratificar aquellos compromisos y los de ahora”, apuntó.

Pereira: “No hay nada que nos inhabilite a hacer una cosa de este tipo”

En diálogo con la diaria, Pereira resaltó el significado de la movilización de 1983 para Uruguay y dijo que le parece “muy bien” la propuesta del PI. No obstante, aclaró que trasladará el planteo al Secretariado Ejecutivo y la Mesa Política el lunes y luego la fuerza política definirá su posición conjunta.

“Si la pregunta fuera a mí, por supuesto que estaría de acuerdo con conformar un equipo multipartidario y multisocial, que encontráramos una proclama común de ratificación del modelo democrático de convivencia y que la leyera, como en aquel momento, alguien de la cultura, del arte, de la ciencia que nos interprete a todos”, expresó.

El presidente del FA sostuvo que las discrepancias entre la oposición y la coalición de gobierno no son un obstáculo para la redacción de una convocatoria y proclama conjunta. “Son dos cosas diferentes. No hay nadie, ni en el gobierno ni en la oposición, que no reivindique la democracia como un mecanismo de funcionamiento de la sociedad, como un mecanismo de convivencia y como un mecanismo de fortalecimiento de las instituciones”, señaló.

Apuntó que es claro que las diferencias existen, pero también existían en la década de 1980. “Por más diferencias que se tengan, pensemos que son diferencias a la uruguaya. Los partidos acá seguimos hablando, puede haber enojos, puede haber malestares, no nos puede gustar una declaración, habrá gente que tiene conducta más de odio que otras, pero la mayoría de los uruguayos creemos en el sistema democrático, creemos en la defensa de él y creemos que no hay nada que nos inhabilite hacer una cosa de este tipo conjunta en cuanto acordemos contenidos”, sostuvo Pereira.