En junio, el senador del Partido Colorado (PC) Adrián Peña presentó un proyecto de ley para transparentar el ingreso de funcionarios a las intendencias. Básicamente, la iniciativa declara “aplicable a los Gobiernos Departamentales las normas legales que establecen para la designación de personal presupuestado o contratado de la Administración Central, el preceptivo procedimiento de concurso público y abierto, así como aquellas que establecen la prohibición de designar personal presupuestado o contratado en el período de un año previo a la finalización del período de gobierno”.

El proyecto está en la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta y por ahora no se ha empezado a tratar. Este lunes Peña escribió en su cuenta de X que “es urgente que los ingresos a todas las intendencias se den por concurso, prueba de aptitud o sorteo como en la Administración Central” y recordó que en la Rendición de Cuentas de este año estuvieron a “un voto de lograrlo”, a raíz de un aditivo presentado por el Frente Amplio. “Nuestro proyecto de ley que así lo dispone está próximo a su tratamiento en el Senado”, agregó Peña.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, que integra la comisión, dijo a la diaria que todavía no vio el proyecto pero que “conceptualmente” le parece “bien” que el ingreso a los gobiernos departamentales sea por concurso, y destacó que su partido votó el aditivo relativo en la Rendición de Cuentas. “Nos parece que es lo más equitativo darle a todo el mundo la oportunidad y que no sea por mera dispensa del poder político. Yo creo que la política prebendaria está en su ocaso. Forma parte de una necesidad de la modernización de la política, hasta para liberarse de la presión de ‘a ver si hay empleo para la nena o el nene’, y poder focalizar la política en los verdaderos intereses comunes de la sociedad”, sostuvo.

Críticas blancas

En filas nacionalistas hay quienes no ven con buenos ojos la iniciativa. Ya en su momento, cuando Peña presentó el proyecto, el senador blanco –y exintendente de Cerro Largo– Sergio Botana había dicho a la diaria que la propuesta “violenta la autonomía municipal” y es “propia del centralismo político del PC”.

A su vez, consultado por la diaria, el intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera, dijo que no conoce el proyecto, pero, de todas maneras, subrayó que le “extraña” que Peña, luego de haber sido ministro (de Ambiente), “no haya desentrañado un poco el genoma del Estado”. “Porque si hay algo claro, es que las intendencias somos buenas ejecutoras; de hecho, somos ejecutoras de políticas nacionales también, sin que sea nuestra competencia, pero son nuestras incumbencias. Entonces, cada vez que se quiere meter la mano dentro de la regulación de los gobiernos departamentales, no está de más poder hablar con los intendentes, porque en cierta forma –no me refiero a esto puntualmente– podés llegar a complicar una herramienta que el Estado tiene para ejecutar políticas, y que a veces es mucho más eficiente que el propio Estado nacional”, sostuvo.

Además, Olivera subrayó que “el tema de los ingresos no es el caso de Paysandú”, ya que cuando asumió el gobierno recibió una intendencia “con casi 1.980 funcionarios” y ahora tienen “1.500”, por lo tanto, en su comuna “la tónica no es el ingreso de funcionarios”. De todas maneras, insistió con que la actitud para tratar un proyecto como este “debería ser un poco más de consulta, o por lo menos de auscultar la realidad con los distintos intendentes para conocer cuáles son los motivos de la materia que él [Peña] quiere regular”.

Olivera sostuvo que a veces para contratar personal en la Administración Central los concursos “demoran meses y pasan los años”, algo que “hace poco eficiente cubrir vacantes o completar con recursos humanos que a veces son indispensables”. Agregó que si bien algunos sistemas “son transparentes, no son eficientes”, por lo que “hay que buscar, dentro de la transparencia, lo eficiente”. Por último, el intendente de Paysandú dijo que la propuesta de Peña le parece “más una bandera electoral que de eficiencia del Estado”, para “sacarse un poco de cartel de algo”, y opinó que “no suma, sobre todo cuando actuó de manera inconsulta”.

Peña: “Yo creo mucho en los gobiernos departamentales”

A todo esto, Peña dijo a la diaria que normalmente hay una práctica de hablar en la interna de la coalición para ir llevando los proyectos “consensuados”, pero desde que presentó esta iniciativa tiene la “certeza” de que hay legisladores del Partido Nacional que no lo acompañarán, por lo tanto, se tratará aunque sabe que no tendrá el respaldo “de toda la coalición”. El senador dijo que está “preocupado” porque vienen “lento” con los proyectos que tratan en la Comisión de Constitución y Legislación –que él preside– y, a su vez, las extensiones de los debates en el plenario de la cámara alta “han conspirado contra el trabajo de la comisión”, porque cuando el Senado se pasa de hora la comisión se suspende. Así las cosas, Peña maneja la posibilidad de convocar alguna sesión extraordinaria para avanzar en los proyectos.

En cuanto a los dichos de Olivera, Peña subrayó que cuando el proyecto se trate en comisión, “obviamente”, el Congreso de Intendentes va a ser invitado, así como otros actores relacionados, para que den su opinión. El senador negó que se trate de una “bandera electoral”, argumentando en este sentido que “siempre” lo ha planteado, y agregó que también le gustaría cambiar otras cuestiones de los gobiernos departamentales, por ejemplo, que las mayorías en las juntas departamentales “sean proporcionales, no automáticas”, ya que eso sería “lo lógico”, pero sabe “que son cosas que no gustan a los intendentes”.

Además, Peña subrayó que él no dice que las intendencias sean ineficientes, y agregó: “Las hay ineficientes y muy eficientes. No digo que no haya que hacer cosas con los gobiernos departamentales, yo creo mucho en los gobiernos departamentales y de cercanía. Son cosas distintas. Lo que estoy diciendo es que no metan a dedo a la gente, que pasen por un concurso, una prueba o un sorteo. Es la transparencia al ingreso de la función pública”, sostuvo.

Por último, Peña destacó que existen las excepciones, como pasa a nivel de la Administración Central, en las que la contratación puede darse en forma directa, “pero tiene que estar bajo determinado marco que hoy no existe para las intendencias”.