Las reacciones tras la imputación del exsenador nacionalista Gustavo Penadés por 21 delitos sexuales y uno de desacato siguen generando polémica entre el oficialismo y la oposición. El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió este lunes al pedido de retractación por parte del presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde. Entre los nacionalistas causó enojo que Pereira dijera que en el PN “están más enojados porque Penadés les mintió” que “porque abusó de niños”.

El ministro de Defensa, Javier García, dijo en rueda de prensa que “el presidente de un partido político no puede pasar esos límites” y que “eso que dijo es propio de una persona violenta”; el senador Sebastián da Silva propuso que si no se retracta se lo declare persona non grata; y el presidente del directorio blanco le pidió a Pereira que “rectifique sus declaraciones”.

Este lunes el presidente del FA fue consultado en el programa Primera mañana de El Espectador por estas reacciones, y si bien dijo que mantenía sus dichos respecto de algunos senadores del PN, afirmó que se había equivocado al “generalizar”.

Citó pasajes de entrevistas a Da Silva y Graciela Bianchi en las que los senadores critican a Penadés por ser “el artesano de la mentira”, porque “le mintió al presidente, le mintió al Ministerio del Interior”. “Le colocan una especial atención al tema de la mentira, como el tema que los dañó, que no quería renunciar al Senado porque sentía que se lo estaba difamando”, reivindicó. “Entonces, ¿cuál fue mi error? Haber generalizado. Porque obviamente no son todos los blancos, esto no comprometía, por ejemplo, al presidente del directorio, que se siente molesto y es parte de lo que pasa en política, pero también hay que medir las cosas que los blancos nos dicen a nosotros”.

En ese sentido, recordó los insultos que llegan al FA desde el PN. “¿Cuántas veces por semana usted escucha decir que este es el peor FA de la historia, que no somos dignos, que mentimos, que estamos financiados por el narcotráfico? Entonces enojarse cuando son una máquina de pirotecnia contra el FA… Y hacia mi persona ni les digo, bien lo sabe la cantidad de ataques que recibo semanalmente por ministros, por senadores, por diputados”, comentó.

“Lo que dije se basa en hechos reales y por supuesto ratifico lo dicho sobre los hechos reales, por más que se moleste el senador Da Silva”, afirmó, aunque transmitió “a la institucionalidad PN creo que me excedí porque generalicé”. Además, en relación a los dichos de Iturralde, que recordó el comunicado del PN en que se condena los delitos de Penadés, apuntó: “Nunca he dicho que no condenaron el hecho; lo que he dicho es que parecían más molestos con la mentira”.

Consultado sobre el pedido de que se retracte, Pereira dijo que no lo hará: “No me retracto. Lo que dije lo opino de varios senadores del PN. Sí me parece un exceso de mi parte, y ahí sí solicito disculpas a quienes pude haber afectado, en la generalización, pero después el PN tiene derecho de hacer lo que le parezca”.

Consideró que si lo declaran persona non grata “supongo que antes pedirán disculpas por haber dicho que el FA fue financiado por el narcotráfico, que pedirán perdón porque nos digan indignos, que promovemos la mentira, o que nos digan una cantidad de insultos. Si uno está libre de haber adjetivado sobre el otro, puede hacerse el enojado”.