“Hoy es un día muy triste para todos los que estamos acá”, empezó diciendo en conferencia de prensa la diputada del Frente Amplio (FA) Lucía Etcheverry, este jueves, luego de que se suspendiera la sesión del plenario de la Cámara de Diputados de esta tarde, en la que se votaría el proyecto de ley de la oposición que busca solucionar el problema de los extrabajadores de Casa de Galicia. La sesión no se pudo desarrollar por falta de cuórum, dado que había 49 diputados y se necesita un mínimo de 50 para sesionar. Del oficialismo, comparecieron la mayoría de los diputados de Cabildo Abierto (CA) –partido que en el Senado votó la iniciativa–, sólo dos del Partido Nacional (PN) y ninguno del Partido Colorado (PC).

En la conferencia, Etcheverry subrayó que la sesión de esta tarde la había acordado la oposición junto con la coalición de gobierno, y que no sólo se iba a tratar el proyecto de Casa de Galicia, sino también la iniciativa de artículo único por la situación de la Caja de Profesionales remitida por el Poder Ejecutivo. “Eso fue conversado, como es la práctica habitual entre coordinadores de los distintos partidos políticos, pero, lamentablemente, la mayoría del PN, la totalidad del PC y el Partido Independiente no estuvieron presentes a las 15.00”, subrayó.

Además, la diputada dijo que suele ser una práctica de “cortesía parlamentaria” que se inicien las sesiones votando las licencias, pero hoy de tarde no se hizo, y así no se pudo llegar al cuórum. Subrayó que el proyecto que iban a tratar es “nada más y nada menos que el reconocimiento de los derechos de los trabajadores de ex Casa de Galicia, que, en un proceso con muchas sombras, fue liquidada por el gobierno”.

Etcheverry agregó que se trata de “cientos y cientos de trabajadores” que este jueves “podían tener una solución, que les corresponde, que es su derecho”, por la cual “el Senado trabajó muchísimo esta última semana” y ayer aprobó con las modificaciones que propusieron los senadores Sergio Botana y Juan Straneo, del PN, así como los senadores de CA. Dijo que “sin ser la mejor de las soluciones, era la solución posible que les iba a permitir un poco de tranquilidad y cobrar parte de lo que les corresponde a estos trabajadores”.

La diputada frenteamplista subrayó que la oposición “va a seguir buscando opciones” para solucionar el problema porque entienden que “todavía hay caminos que pueden dar un mínimo de satisfacción a los trabajadores de la salud, que en la pandemia aplaudimos todos, y el gobierno también, por su dedicación, esfuerzo y compromiso”, pero hoy “se les dio la espalda”. Etcheverry dijo que todavía se puede hacer una modificación de forma que el proyecto no se vea afectado “por ninguna restricción desde el punto de vista de los tiempos y de los plazos constitucionales”.

El proyecto del FA establecía que los extrabajadores de Casa de Galicia que aún no hayan sido reabsorbidos por las instituciones prestadoras de salud obligadas a ello y que “no desempeñen funciones en alguna otra institución del área de la salud deberán ser contratados por la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en un plazo máximo de 60 días desde la promulgación”. Ese punto es el que podría volver inconstitucional el proyecto, ya que este viernes faltará exactamente un año para las elecciones de octubre de 2024, y el artículo 229 de la carta magna establece que “el Poder Legislativo, las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias”.

Etcheverry dijo que ahora el proyecto será derivado a comisión y allí “se presentarán las opciones para que inmediatamente el pleno de la cámara lo pueda abordar”.

“Quienes tenían que dar el cuórum eran quienes querían que se aprobara”

En tanto, en filas del oficialismo, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a la diaria que en la bancada de su partido debatieron el tema y decidieron no ingresar. Aseguró que quienes tenían que dar cuórum a la sesión eran el FA y CA, ya que entre los dos tienen 52 diputados, “y no llegaron a 50, y eso que había dos diputados de PN en sala, por lo tanto, quienes tenían que dar el cuórum eran quienes querían que se aprobara ese proyecto de ley”, insistió. Además, sostuvo que el proyecto “tenía que haber tenido la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo”, y, luego de hacer un “análisis jurídico del tema”, los colorados concluyeron que “no se podía haber tratado en el Senado”.

Asimismo, Rodríguez sostuvo que la sesión extraordinaria de este jueves se había convocado para tratar el proyecto de la Caja de Profesionales, pero como el Senado no lo aprobó y el miércoles lo envió a comisión, “se estaba cambiando con la voluntad de aquellos que habían firmado la citación a la sesión extraordinaria”.

En rueda de prensa, el diputado del PN Álvaro Viviano siguió la misma línea que Rodríguez y subrayó que la sesión de este jueves se convocó, con firmas del PN y del PC, para tratar el proyecto de la Caja de Profesionales, que “se suponía” que se iba a remitir este jueves a Diputados, pero eso “no ocurrió”. En cuanto al proyecto de Casa de Galicia, Viviano sostuvo que cuando la oposición planteó tratar ese tema, los diputados del oficialismo advirtieron que no tenían “seguridades” de que la mayoría de la coalición pudiera ingresar porque tenían “muchas dudas sobre el fondo de proyecto y sobre las formas en las que lo trató el Senado”. Agregó que requiere un estudio en comisión y eso es lo que impulsará el PN.

“Sobre las bases de lo que el Poder Ejecutivo ya previó, que son ocho o nueve millones de dólares, donde estableció la voluntad de llegar a esos montos, tenemos espacio. Por lo tanto, entiendo que no es una situación cerrada y la vamos a discutir con mucho gusto en comisión”, indicó.

Viviano insistió con que, aunque el proyecto no se trató este jueves, “la puerta está abierta” y en el oficialismo tienen “la voluntad de trabajar” y le van a buscar “alguna solución, dentro de lo que entendió el Poder Ejecutivo, en ese nivel de gasto”. Por último, el diputado blanco dijo que en el oficialismo “todos” tenían la “percepción” de que el proyecto de FA “estaba viciado de inconstitucionalidades” y que por más que hicieran el “esfuerzo” e ingresaran a sala, para que pudiera aprobarse, “nada podía evitar que mañana un eventual veto del Poder Ejecutivo recayera sobre el proyecto”. Los legisladores nacionalistas manejan la posibilidad de que el presidente Luis Lacalle Pou vete el proyecto en caso de que se apruebe sin modificaciones en la Cámara de Diputados y se transforme en ley.