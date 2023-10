El expresidente de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) y precandidato del Partido Colorado, Robert Silva, invitó a debatir al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, luego de que el precandidato por el Frente Amplio dijera en entrevista con la diaria que la llamada transformación educativa es una “sucesión de improvisaciones”.

¿Volvemos al pasado o proyectamos futuro?

El precandidato @OrsiYamandu afirmó que la Transformación Educativa es improvisada entre otras cosas sobre educación preocupantes.

Estimado colega te invito a debatir nuestras visiones.https://t.co/ZvMIxslROa a través de @ladiaria — Robert Silva (@robertsilvauy) October 30, 2023

Orsi sostuvo que hasta el último día en funciones, Silva tomó medidas como presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) y que él “nunca había visto” algo así: “Para mí no es una reforma, es una sucesión de planteos que tienen una cosa en común: siempre encuentra la oposición de los docentes. Ahora si pensás que tu concepción de la educación se va a implantar teniendo siempre la oposición de los docentes –y no estoy hablando sólo de los sindicatos, también de la ATD [asambleas técnico docentes]–, es porque en realidad no tenés muchas ganas de que pase nada”.

El jerarca dijo que duda “de que estén convencidos realmente de las transformaciones, lo que es bastante más peligroso y hace más daño”, y sostuvo que “lo fundamental es que tenés que tener de aliado, sí o sí, a los actores directos. Y vas a tener lío con los sindicatos, capaz que sí, ahora, se puede llegar a niveles de acuerdo mínimo”.

También adelantó que en un eventual gobierno suyo daría marcha atrás con la decisión de eliminar la representación docente de los consejos de educación, que se implementaron con la ley de urgente consideración. “Si tu primera señal de cara a la educación es sacar a los docentes de los organismos de conducción... ah, te compraste el problema eterno”, dijo Orsi y agregó: “¿De dónde salió [Robert] Silva? Salió de ahí, fue electo por los docentes. Es una contradicción que yo nunca entendí. Pero es una concepción, que tampoco es nueva”.

Al respecto, Silva se preguntó “¿volvemos al pasado o proyectamos futuro?” y lo invitó a “debatir sus visiones”. El intendente de Canelones había adelantado en entrevista con la diaria que está dispuesto a debatir, pero advirtió que se da una “situación particular”: “tenés un partido, que es el FA, que ocupa un espacio de la vida política y del espacio de votos, y después tenés una coalición multicolor que son distintos partidos, pero que en realidad actúan unificadamente. Eso después hay que medirlo muy bien para no salir perdiendo”.

Pablo da Silveira: “Malo para la educación y para la democracia”

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, también salió al cruce de Orsi y sostuvo que el volver al “viejo modelo de representación docente” es “desconocer la voluntad ciudadana, expresada en un referéndum que él mismo convocó” y “malo para la educación y para la democracia”.

En diálogo con La Diaria, Yamandú Orsi anuncia que, si es presidente, volvería al viejo modelo de representación docente en el gobierno de Anep. Eso es desconocer la voluntad ciudadana, expresada en un referéndum que él mismo convocó. Malo para la educación y para la democracia. pic.twitter.com/iFg3NgP1WV — Pablo da Silveira (@pdasilve) October 30, 2023

El consejero del oficialismo del Codicen, Juan Gabito, también se refirió a las valoraciones del jerarca de Canelones sobre educación y dijo en el programa Doble Click que “el profesor Orsi, que es del palo, porque es docente, está incurriendo en lo que él critica, porque ya está hablando como candidato y tiene la obligación de hablar de acuerdo a lo que dice su gente y en contra de lo que dicen sus adversarios”.

Agregó que decir que la decisión de la reforma educativa se tomó “el último día” implica “desconocer lo que ha sido todo un proceso, que se inició en 2020” y argumentó que la propuesta fue construida por docentes de carrera, “que estaban antes de que nosotros llegáramos y van a estar después de que nos vayamos”.