A un mes de que iniciara una investigación judicial por denuncias de irregularidades en la entrega de libretas de conducir, los dos jerarcas de la División de Transporte de la Intendencia de Salto involucrados presentaron la renuncia a su cargo.

Se trata del director de Movilidad Urbana de la Intendencia de Salto, Henry Albarenque, y Juan Ramón Guarino, coordinador del área. Ambos presentaron la renuncia el pasado 16 de octubre, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó la diaria.

El intendente de Salto, Andrés Lima, señaló a la diaria que Albarenque y Guarino presentaron su renuncia por escrito. “En definitiva, estaremos atentos a lo que surja de la instancia judicial. Fiscalía continúa con la investigación y quedamos atentos a lo que se desprenda de las eventuales penas judiciales”, indicó.

La comuna salteña también inició un mes atrás una investigación administrativa que por ahora no dio resultados. No obstante, Lima aclaró que aún continúan en plazo y tiene cerca de diez días más para confirmar si se otorgaron libretas de conducir de forma irregular. “Una vez estén los resultados de la investigación administrativa, se actuará”, apuntó.

Lima señaló que por el momento no hay un sucesor para la Dirección de Movilidad Urbana. “No queremos apresurarnos, nos tomaremos naturalmente unos días para designar un director porque es un departamento importante, allí no sólo está la parte de tránsito, sino que tenemos el monopolio del transporte urbano de pasajeros. Tenemos 45 unidades, que transportan más de 30.000 pasajeros por día. No podemos dejar muchos días sin un director, pero seguramente va a ser la semana próxima”, señaló.

Albarenque, al ser consultado por radio Arapey, señaló que fue una decisión personal y adelantó que en caso de que no recaiga un delito sobre su contra volverá a su actividad política como militante de Seregnistas de a Pie, que acompaña la precandidatura de Lima a la Presidencia por el Frente Amplio.