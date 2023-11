La entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset derivó en una crisis política que implicó el cese de cuatro altas jerarquía del gobierno y la apertura de una segunda línea de investigación sobre el rol de los funcionarios en la trama. En el último informe de la Usina de Percepción Ciudadana, 39% de los consultados manifestaron que creen que existen “muchos” vínculos del narcotráfico con el sistema político, 45% cree que hay “algunos” vínculos, 6% no considera que existan vínculos y 10% no sabe o no contesta.

En los audios y mensajes presentados por la exvicecanciller Carolina Ache ante Fiscalía se menciona al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, como la persona que convocó a los exsubsecretarios de Interior y Cancillería a la Torre Ejecutiva para hablar de los chats entre ambos jerarcas, donde quedaba de manifiesto que se sabía quién era Marset antes de la entrega del pasaporte y la interpelación.

En la encuesta, 39% de las personas consultadas dicen tener “ninguna confianza” en Lacalle Pou, 19% tiene “poca confianza”, mientras que 24% tiene “mucha confianza”, 17% algo de confianza y 1% no sabe o no contesta.

Por otra parte, consultados en una escala de puntuación del 1 al 5 sobre el nivel de corrupción en Uruguay, 27% señaló el 5, es decir, considera que existe “corrupción extrema”, y 4% eligió el otro extremo, el 1, es decir, “ninguna corrupción”. 30% eligió el término medio, el 3, mientras que 23% eligió el 4 y 16% el 2.

47% dijo tener una percepción más negativa del gobierno después de conocerse los sucesos vinculados a la entrega del pasaporte a Marset, mientras que 46% dijo que los hechos no le han hecho cambiar la percepción. Sólo 3% tiene una percepción más positiva y 4% no sabe o no contesta.