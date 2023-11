“Esto no es semántico. No era un expediente, no era parte de un expediente. Era una hoja protocolizada por un escribano”, respondió el presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia de prensa que dio el sábado ante una consulta sobre la presunta destrucción de evidencia por parte de su asesor en comunicación, Roberto Lafluf, en una reunión en la Torre Ejecutiva con los exsubsecretarios Guillermo Maciel y Carolina Ache, que ordenó el propio mandatario.

“De hecho, y acá es donde pido disculpas si no es del todo exacta la información, el expediente se presenta en la Justicia sin esta documentación, y se termina de presentar esta documentación al otro lunes, con lo cual, insisto, no era parte del expediente”, sostuvo Lacalle Pou, y enfatizó: “Hoy [por el sábado] porque supuse que esta pregunta era una de las que me podían hacer, verificamos en el GEX y no era parte del expediente”.

El miércoles previo, Ache había declarado en la Fiscalía que Lafluf había destruido un acta notarial de la cancillería que contenía las conversaciones por Whatsapp entre ella y Maciel sobre la peligrosidad de Marset, antes de la entrega del pasaporte. Ache también había dicho que Lafluf le había pedido que borrara los mensajes y certificara con una escribana que esos mensajes no estaban en su celular.

Sin embargo, la información sí estaba incluida en el expediente GEX, según consta en el documento al que accedió el periodista Eduardo Preve, parte del cual publicó en su cuenta de la red social X. El contenido del documento contradice las declaraciones brindadas por el presidente.

El expediente del Ministerio de Relaciones Exteriores contiene una carta de Ache remitida al excanciller Francisco Bustillo, con fecha el 24 de noviembre –un día antes de la reunión con Lafluf en la Torre Ejecutiva–, en la que expresa que “dada la existencia de una resolución judicial intimando a esta Secretaría de Estado a remitir determinada información” y “en aras de la transparencia, y habiendo accionado en todo momento ajustada a derecho, procedo a hacer entrega de la información requerida”.

“Conforme a ello, adjunto al componente físico del presente expediente GEX, un sobre cerrado de carácter reservado, conteniendo testimonio de las comunicaciones informales que mantuve por Whatsapp con el señor subsecretario del Ministerio del Interior, protocolizadas por escribano público”, agrega.

EXPEDIENTE GEX EM2022/06001/003498 pic.twitter.com/qc783U7n8q — Eduardo Preve (@EPreve) November 7, 2023

En las imágenes publicadas por Preve se observan documentos que contienen las conversaciones de WhatsApp entre Ache y Maciel que fueron remitidas al ministro en el sobre reservado que se menciona en la carta. Según informó Preve este martes en el programa Nada que perder de M24, Ache entregó 12 hojas protocolizadas el 18 de noviembre de 2022 y no una como informó el presidente.