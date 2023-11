El canciller Francisco Bustillo presentó este miércoles de noche la renuncia a su cargo, tras conocerse que sugirió a la exsubsecretaria Carolina Ache que escondiera información a la Justicia referente al caso del narcotraficante Sebastián Marset. “La peor de todas las cosas que han pasado; esto es más que [el caso de Alejandro] Astesiano”, dijo a la diaria un legislador blanco sobre los sucesos que se dieron a conocer hace unas horas. Ache entregó a la Fiscalía grabaciones de llamadas con el canciller Bustillo en las que el ministro le sugiere que “pierda” el celular para evitar darle a la Justicia conversaciones vinculadas a la entrega del pasaporte a Marset.

Ni bien se supo la noticia, los mensajes de Whatsapp “hervían”, según indicaron a la diaria varios legisladores blancos, y la tónica era la misma: sentimientos que oscilaban entre la bronca y la sorpresa, y que pedían, como mínimo, la cabeza de Bustillo. Incluso, un legislador nacionalista dijo que tiene que haber una denuncia penal para que la Justicia investigue si hay “responsabilidad penal” del ahora excanciller.

El presidente Luis Lacalle Pou por estas horas viajó a Estados Unidos, donde se reunirá con el mandatario de aquel país, Joe Biden, el viernes. Según supo la diaria de fuentes blancas, Lacalle Pou estuvo en contacto con la presidenta en ejercicio, Beatriz Argimón, intercambiando información sobre el tema. Las fuentes señalaron que desde Presidencia se esperaba que el canciller tuviera el “gesto” de renunciar de motu proprio, sin que Lacalle Pou se lo tuviera que pedir explícitamente, y eso es lo que sucedió este miércoles de noche, luego de una conversación telefónica que el mandatario mantuvo con Bustillo.

Luego de su renuncia, Bustillo se expresó en un comunicado, en el que escribió: “Deseo manifestar que no hubo nada ilegal en la tramitación del pasaporte tramitado para el señor Marset, en cuya instancia tampoco tuve participación ni conocimiento alguno. Por supuesto, tampoco mentí o me aparté de la verdad en la interpelación parlamentaria. La Dra. Ache descontextualizó conversaciones y obró de mala fe. Las cosas no son como se las ha mostrado, pero resultan suficientemente sensibles como para haberle presentado la inmediata renuncia al Señor Presidente”.

Como estaba previsto, Bustillo declarará este viernes en la Fiscalía por la causa del pasaporte entregado a Marset. En su carta, el ahora excanciller señaló que luego de que declare ante el Ministerio Público estará a “disposición de los medios para echar luz sobre la veracidad de lo actuado y sobre el distorsionado relato que se ha brindado”. “Para aventar toda suspicacia que como jerarca pudiera ejercer cierta injerencia sobre terceros, amparado en las prerrogativas del cargo, me permito informar que es tal mi tranquilidad, [que] he presentado la renuncia respectiva”, finalizó.

“Heber no tiene mucha escapatoria”

A todo esto, el senador blanco Sergio Botana, vicepresidente en funciones, dijo a la diaria que con la renuncia de Bustillo “ya está liquidado el tema en lo político, y si hay algún tipo de responsabilidades, son en otro campo”. Agregó que, cuando supo del intercambio entre Bustillo y Ache, “obviamente, no fue una linda sensación”, pero “ya está”, y subrayó que no hay más gesto de “responsabilidad” que “tener que renunciar después de toda una carrera diplomática”.

Pero para algunos blancos el tema no termina con la salida de Bustillo. Antes de que presentara su renuncia, varios legisladores nacionalistas dijeron a la diaria que deben rodar más cabezas, como la de Roberto Lafluf, el asesor de Comunicación de Presidencia, al que algunos blancos ven como el “ideólogo” de la maniobra para que Ache borrara los chats relativos a Marset, porque fue quien impidió que llegara a la Justicia parte del material que ella entregó a la cancillería.

Además, un legislador blanco, que expresó estar “harto de tener que apagar incendios”, señaló a la diaria que el titular del Ministerio del Interior, Luis Alberto Heber, también debería renunciar por este tema, ya que “si lo soplan, se cae” y ya “no hay quien lo defienda”, teniendo en cuenta que el Frente Amplio acaba de votar una nueva interpelación al jerarca, entre otros temas, por el caso Marset. En la misma línea, otro legislador nacionalista dijo a la diaria que “Heber no tiene mucha escapatoria”.

En tanto, en filas del sector colorado Ciudadanos, al que pertenecía Ache, un dirigente dijo a la diaria que la renuncia de Bustillo es lo que “corresponde” y que ahora, sin su investidura, el excanciller debería dar una “explicación institucional” de los hechos. Además, desde el sector señalaron que las novedades del caso no hacen replantearse la postura que tuvieron con Ache, dado que “no parece cambiar nada”, y subrayaron que la exsubsecretaria renunció a su cargo “y nunca llegó a la reunión en la que se iba a definir la posición de la bancada” de Ciudadanos sobre el tema.

“El señalamiento de la mayoría de los legisladores fue por haber mentido en el Parlamento, que era lo que se había conocido públicamente en esas horas. Y sobre eso no hay dudas”, finalizó un dirigente de Ciudadanos.