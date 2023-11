El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, habló este lunes en una rueda de prensa, durante la inauguración del centro de operaciones y mantenimiento de la empresa ferroviaria PorTren, sobre las críticas del Frente Amplio (FA) a las explicaciones que dio el gobierno sobre el escándalo en torno a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. El jerarca rechazó la postura que adoptó la oposición y consideró que “al Frente Amplio no le va a bastar nada” porque promueve “la manija de la catástrofe” desde el inicio del gobierno.

“El Frente Amplio primero dijo que era una crisis institucional, no lo era; después pidió la renuncia de dos ministros y del subsecretario [del Interior, Guillermo] Maciel y pidió una comparecencia con los partidos políticos, cosa que el presidente hizo: vino, se hizo cargo, reunió a la coalición, explicó, hubo un apoyo de la coalición; después convocó al Frente Amplio, y dio las explicaciones del caso, y después dio la cara a la gente, y al Frente Amplio no le va a bastar, siempre van a pedir más”, analizó el precandidato blanco, quien aseguró que sintió “un poco de lástima al ver la conferencia de prensa” del FA de este domingo, porque “hubiera esperado una actitud un poco más republicana”.

Delgado consideró que “la manija de la catástrofe” se vio desde el comienzo del gobierno, cuando “a los pocos días de la pandemia nos querían encerrar a todos con la cuarentena obligatoria”, decían “que iban a colapsar los CTI casi todos los días y no colapsaron” y “que no iban a venir las vacunas” para la covid-19. “De todas las crisis salimos, y salimos poniendo actitud, dando la cara”, afirmó.

Consultado sobre si es una contradicción que se hayan aceptado las renuncias de los ministros del Interior y Relaciones Exteriores si se entendía que no se actuó por fuera de la norma, como planteó Lacalle Pou en su conferencia del sábado, Delgado respondió que “justamente lo que hay es la sensibilidad de quienes la presentaron y una decisión del presidente de aceptarlas. Podría no haberlo hecho, pero el presidente hizo lo que tenía que hacer”, aseveró.

Delgado reconoció que los que se viven “son días complejos” para el gobierno, pero insistió con que “esto hay que mirarlo con tranquilidad y con mucha serenidad, con mucha humildad”. “El gobierno tiene que seguir trabajando, haciendo cosas, inaugurando cosas, habiendo sorteado una situación que tuvo sensibilidad política, repercusión pública; algunos le llamarán crisis política, pero en ningún caso es una crisis institucional”, consideró.

Asimismo, Delgado criticó que la oposición sugiriera un posible vínculo del gobierno con el narcotráfico, debido a que se intentó ocultar a la Justicia y al Parlamento las conversaciones entre jerarcas sobre la peligrosidad de Marset. “Me asusta mucho que empiecen a tratar de insinuar o generar suspicacias, que atrás de esto está el narcotráfico y algunas cosas que quisieron decir ayer [en referencia al domingo], no con todas las letras, pero sugerirlas. No, no, señores; si hay alguna duda, directamente a la Fiscalía, acá no podemos sembrar dudas: en Uruguay la lucha contra el narcotráfico tiene que ser una causa nacional”, manifestó.

Sobre las expresiones del excanciller Francisco Bustillo en las llamadas telefónicas que la exvicecanciller Carolina Ache entregó a la Justicia, en las que le sugirió que “perdiera” el celular para ocultar los chats con Maciel, Delgado admitió que “no está bueno escuchar ese tipo de expresiones nunca, por más que sean llamadas privadas, y yo respaldo en ese sentido la actitud que tuvo el ministro Bustillo de presentar la renuncia”.

Entre los logros del gobierno nacional que le dan “esperanza” de que la ciudadanía “renueve la confianza en la coalición de gobierno”, Delgado mencionó la inauguración del Hospital del Cerro que encabezó Lacalle Pou este lunes. “Es una causa justa, reclamada durante décadas por los habitantes de la zona oeste de Montevideo, la más populosa. Hoy, el Centro Coordinado de Salud del Cerro atiende en la puerta creo que más gente que el Maciel en la emergencia. Era necesario un hospital y por eso el gobierno puso todo el esfuerzo para hacer lo que nunca se había hecho”, afirmó el secretario de Presidencia.