El excanciller Francisco Bustillo declaró este viernes ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos este viernes, 48 horas después de presentar su renuncia, luego de que la exsubsecretaria Carolina Ache lo acusara de haberle sugerido no entregar información a la Justicia por la causa que investiga la tramitación del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Bustillo ingresó por la puerta central de la Fiscalía a las 11.05 y salió minutos después de las 14.00, acompañado por su abogado, Gonzalo Fernández, quien fuera secretario de Presidencia durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez.

Leé más sobre esto: Bustillo dijo que fue Ache quien se negó a entregar los chats

Si bien Bustillo había expresado, en un comunicado emitido dos días atrás, que después de presentarse ante la Fiscalía a declarar estaría “a disposición de los medios de comunicación para arrojar luz sobre la exactitud de lo que se ha hecho y sobre la narrativa distorsionada que se ha presentado”, al llegar al edificio dijo a los periodistas que a la salida no hablaría y que entregaría un repartido con una declaración.

Al momento de salir, y con una sonrisa, Bustillo comenzó a distribuir el repartido mientras era consultado por los periodistas con preguntas, la mayoría de las cuales no respondió. Acerca de si le dijo a Carolina Ache que perdiera su celular, no contestó. Ante la pregunta de si se jugaba su carrera política por Sebastián Marset y su pasaporte, afirmó brevemente que no se jugaba ninguna carrera “porque yo no soy político”. “Sigo siendo embajador”, dijo ante la pregunta de la renuncia presentada el pasado miércoles, y agregó: “Está todo aclarado”.

Sobre por qué cambió de opinión con respecto a no dar declaraciones a la prensa, no respondió, pero sí lo hizo cuando se le preguntó si el presidente Luis Lacalle Pou le había solicitado que guardara silencio sobre el tema. “Eso no, de ninguna manera”, contestó Bustillo. Mientras más preguntas recibía, más repetía que las respuestas al tema estaban en las tres páginas del repartido que había distribuido. “Doy las explicaciones a través de este comunicado de prensa”, reiteró.

Su breve declaración finalizó cuando, rodeado de periodistas, pudo cruzar la calle e ingresar al estudio de su abogado, quien tampoco hizo declaraciones y se retiró del lugar también caminando, pero de forma rápida.