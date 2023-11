El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, defendió la actitud “seria” y “responsable” con la que la su fuerza política ha tratado la crisis que atrviesa el gobierno, suscitada por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Pereira planteó que “si la oposición fuera la de Argentina o la de Brasil, el presidente [Luis Lacalle Pou] estaba bailando en la cuerda floja”.

“Acá hay institucionalidad adecuada, hay instituciones democráticas funcionando, no hay explosiones sociales, porque hay oposición seria, responsable y contundente, capaz de dar esperanzas a una parte importante de la sociedad”, expresó Pereira en una entrevista con el programa Desayunos informales, de Canal 12, este martes. “Pero, cuidado, no hay que confundir oposición seria y responsable con no decir la verdad”, agregó, y apuntó que si el FA “se hubiera colocado en otro mecanismo, acá hubiera existido una crisis mucho más fuerte”.

Consultado sobre la postura del FA como oposición y su actuación como gobierno durante 2019 cuando el narcotraficante Rocco Morabito se fugó de Cárcel Central, Pereira dijo que la situación “fue tan grave que el ministro [Eduardo Bonomi] presentó su renuncia” pero el expresidente Tabaré Vázquez “no se la aceptó”, aunque desde su perspectiva tendría que haberlo hecho.

Asimismo, reconoció que “hubo errores y la gente juzgó esos errores”. “De hecho, perdimos la elección y perdimos casi siete puntos de una elección a otra”, añadió.

“Hubo una investigación en la Fiscalía, algunos resultados se están viendo. Toda la presunción indica que hubo policías que fueron corrompidos por este narco y claramente nos dejó una evidencia de que este tipo de casos hay que tratarlos con mayor seriedad y serenidad”, señaló, y consideró que también fue una “crisis política” en el país.