Las autoridades de los ministerios de Defensa y Educación y Cultura comparecieron en comisión de Diputados para explicar la creación de una sección de archivo público con material de la última dictadura cívico-militar dentro del Archivo General de la Nación. Dicha iniciativa ya fue aprobada por el Senado y ahora se espera que el tratamiento se “agilice” y pueda aprobarse cuanto antes, comentaron integrantes de la comisión a la diaria.

No obstante, el Frente Amplio (FA), que expuso sus quejas por el tratamiento que se le dio en la cámara alta, planteará que se cite a académicos, archivólogos e integrantes de organizaciones vinculadas a los derechos humanos para que se expresen sobre el proyecto, según supo la diaria.

Después de la sesión se acordó citar para la semana que viene a la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y a la asociación de ex presos políticos Crysol, señaló a la diaria el presidente de la comisión, el diputado blanco Miguel Irrazábal, quien admitió que cuando un proyecto ya cuenta con media sanción “es más rápido” su tratamiento, aunque reconoció que no tienen fecha límite.

En rueda de prensa, el diputado frenteamplista Agustín Mazzini consideró que es un proyecto “muy vago”, dado que consta de sólo cuatro artículos. “Está basado en la divulgación de una información que fue tomada, a nuestro entender, [de forma] non sancta, apócrifa, bajo tortura, en el marco de una dictadura, de restricción de libertades individuales, y que se va a publicitar a los cuatro vientos”, sostuvo.

Mazzini indicó que desde la bancada investigaron “otras opciones” de proyectos de este tipo que tienen, por ejemplo, Alemania y Estados Unidos, que cuentan con un “protocolo muy específico para desclasificar información, a la vista de no exponer de vuelta a las víctimas que fueron víctimas de espionaje”.

Para el diputado, los archivos que se pretenden liberar tienen “mucha información” y eso “apabulla”. “Son más de tres millones de carillas” que “la gente va a ver en crudo”, indicó, y agregó que ven “bien” que la “gente tenga libertad de acceder y que todos sepamos cómo la dictadura nos espió”, pero que también se debe defender el derecho “a preservar la identidad”.

Mazzini opinó también que el Parlamento tiene que ser “más restrictivo” y “más estricto” en “poner esos límites” en la ley. “Entendemos que es preocupante que el ministro dijera que va a ir divulgando la información a medida que la tiene. Eso técnicamente es posible, pero en un tema tan sensible también es peligroso y habría que pensarlo un poco más”, reflexionó.

García asegura que es un proyecto “enormemente garantista”

El ministro de Defensa, Javier García, insistió en que el proyecto tiene un “núcleo inspirador que es defender la libertad y el derecho de todos los uruguayos que quieran acceder a toda la información y toda la verdad”. Señaló que el proyecto cuenta con una “concepción libre que protege la posibilidad de que todos accedan a los archivos”. “No compartimos que en una sociedad libre, plural, democrática pueda haber censuras, que por más iluminado o conocedor o académico que sea nos diga a mujeres y hombres qué podemos leer y qué no debemos leer del pasado reciente, que, por doloroso que sea, es el nuestro”, estableció.

Asimismo, el secretario de Estado insistió en que se trata de un proyecto “enormemente garantista, que a texto expreso establece las garantías necesarias para que no se hiera la identidad de las personas”: “No se va a hacer público aquello que sea bajo tortura o apremio”, expresó, y agregó que este año se cumplieron 50 años del golpe de Estado, por lo que “medio siglo es más que suficiente para que no haya censuras ni límites para el conocimiento de toda la verdad”.

Por su parte, el titular de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, indicó que dentro de la comisión se dio una “conversación muy interesante” que abarcó desde cuestiones legislativas “concretas y más técnicas” a “temas más generales e importantes, como la libertad y los límites o no límites en el ejercicio de la libertad”.

Da Silveira adelantó que en la pasada Rendición de Cuentas se asignaron recursos para el Archivo General de la Nación para que “este trabajo se ponga en marcha”. En tanto, García espera que no se “dilate” la discusión del proyecto, teniendo en cuenta que la oposición tiene previsto hacer nuevas citaciones a la comisión.

“No tenemos ningún inconveniente en que vengan más delegaciones, eso lo deciden los parlamentarios. Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo es un proyecto que ya tiene un largo período en el Parlamento, que está inspirado en la libertad y en la protección de los derechos de las personas para acceder a toda la información y a toda la verdad. Esperemos que se apruebe lo antes posible”, agregó.

Mazzini, por su parte, le contestó a García que “a veces se confunde dilatar la discusión con hacer un tratamiento concienzudo y elaborado de un proyecto que, por ejemplo, tiene cuatro artículos, y el de Alemania 46”.