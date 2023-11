El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, dijo hoy que las explicaciones del presidente Luis Lacalle Pou, con quien se reunió el sábado a raíz de la crisis política generada por la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fueron “claras” a su entender respecto a la reunión en el piso 11 de Torre Ejecutiva, pero “no lo conformaron” sobre los motivos de la entrega en 24 horas del pasaporte.

En entrevista con Radio Sarandí, Manini Ríos dijo que la reunión del sábado entre Lacalle Pou y los líderes de la coalición de gobierno “se hizo a instancias nuestra, yo le pedí que hiciera esa reunión porque eran necesarias esas explicaciones”, y se refirió a dos temas: la reunión en el piso 11 de Torre Ejecutiva y el trámite por la expedición del pasaporte a Marset.

Sobre la reunión en Torre Ejecutiva, en la que, según la exvicecanciller Carolina Ache, el asesor de comunicación les pidió a ella y al entonces subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, que borraran los chats en los que Maciel le advertía a Ache por la peligrosidad de Marset, Manini Ríos contó que Lacalle Pou transmitió una versión “que en algunos puntos no coincide con lo que dijo la exvicecanciller”.

“Lo que nos explicó es que él no dio orden de destruir nada, que simplemente era una convocatoria para actuar coordinadamente los dos ministerios en las instancias que seguían”, dijo Manini, y añadió que el presidente les transmitió que las hojas protocolizadas donde se registraron los chats “no se trataba de un expediente, se trataba de una comunicación personal y el acuerdo fue no presentarlo”. “Luego, ante la insistencia de la exvicecanciller de presentarlo”, el presidente dijo: “bueno, presenten todo”, e incluso contó que Lacalle Pou les mostró el mensaje de Ache cuando le dice, el lunes siguiente a esa reunión, que había presentado nuevamente el documento.

Pero el senador cabildante dijo no estar satisfecho con las explicaciones en torno a la tramitación del pasaporte. “Ahí no me conforma y es parte de lo que vamos a plantear en la Mesa Política” de CA, que será este martes. “No me conforma el que la norma lo obligaba, el decreto del gobierno de Mujica… Por más norma que haya, por encima de cualquier norma está el sentido común; si sabemos que se trata de un peligroso narcotraficante, no se puede darle en 24 horas una solución”, afirmó.

“El sentido común dice ‘a esta persona no le puedo dar el pasaporte a la carrera’, eso es lo que hay que aclarar bien”, dijo Manini, y añadió que “mientras no se aclare eso, estamos expuestos a cualquier tipo de especulación”.

Sobre la tramitación del pasaporte, Manini Ríos dijo que “se cometió un error, vaya a saber uno la razón”, y añadió que “después se quiso tapar el error”. “¿Cuál es el origen del error? Puede ser grave, puede ser gravísimo, o puede ser la negligencia de un burócrata de tercera”, señaló.

Además, como miembros de la coalición de gobierno, el líder de CA insistió en que “se le ocultó al Parlamento parte de la verdad, no se le dijo las cosas completas, entonces el Parlamento llega a conclusiones con parte de la verdad, no se dijo que se sabía que era un narco peligroso, y eso afecta la interpretación que hace el Parlamento”.

El legislador dijo que en la Mesa Política de Cabildo del martes también se hablará sobre “el manejo ético” de los distintos episodios que involucran al gobierno y dijo que es “imprescindible aprobar antes de fin de año” la ley de financiamiento de los partidos políticos.