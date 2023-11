Luego de la conferencia de prensa que brindó el sábado el presidente Luis Lacalle Pou, en la que anunció que aceptó la renuncia de varios jerarcas por el caso del pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset, en Cabildo Abierto (CA) todavía no dan por cerrado el tema. El martes a las 19.00 su mesa política, que está integrada por todos sus legisladores y ministros, se reunirá en la sede del partido para analizar las explicaciones que dio el mandatario no sólo en la conferencia, sino también, minutos antes, personalmente, a los líderes de los partidos de la coalición, en la residencia de Suárez y Reyes.

En diálogo con la diaria, el senador de CA Guillermo Domenech dijo que para él la reacción del gobierno fue “positiva” porque dejaron su cargo los funcionarios que están “prima facie inculpados”: la cabeza del Ministerio del Interior, Luis Alberto Heber, el subsecretario de esa cartera, Guillermo Maciel, y Roberto Lafluf, asesor de Presidencia; antes lo había hecho el canciller Francisco Bustillo, pero igual la postura partidaria la decidirán “en el conjunto del partido”, porque “probablemente haya opiniones diferentes” sobre el tema.

De cualquier manera, en cuanto a lo que dijo Lacalle Pou en la conferencia del sábado de noche, que el pasaporte a Marset “había que darlo” y que “no había otra chance”, Domenech señaló que “es discutible”, porque “también hay un deber de colaboración en el plano internacional”, ya que si se sabe que una persona está requerida por otro Estado, se puede tomar “alguna precaución”. Por lo tanto, “quizás faltó eso”, evaluó.

Este domingo, el senador Guido Manini Ríos, líder de CA, dijo en entrevista con Canal 5 que tienen “alguna visión diferente” sobre el tema y que en el análisis del martes la pondrán sobre la mesa. Por ejemplo, siguiendo la línea de Domenech, señaló que en su partido tienen “algunas dudas” sobre la “obligación de sí o sí entregar ese pasaporte, como dijo el presidente en la conferencia de prensa”.

Por su parte, en diálogo con la diaria, el diputado cabildante por Salto Rodrigo Albernaz dijo que los temas relacionados al caso Marset están “muy abiertos”, y que si bien Lacalle Pou al llegar al país tomó algunas decisiones al respecto, en CA querían “saber más cosas” de parte del mandatario, pero “no fue así”. “Se entiende que, de última, habrá sido lo posible, pero no damos por cerrado los temas, sabemos que tiene que seguir surgiendo más información. Nuestra idea, con la mesa política, ante una situación de incertidumbre, cuestionamiento y sorpresa, con noticias que no son muy agradables para el gobierno, es reunirnos para evaluar esto mismo, ver cuáles serían las novedades y tratar de dar certeza, particularmente a nuestra dirigencia”, indicó.

Albernaz insistió con que, aunque Manini Ríos se reunió con Lacalle Pou, en CA no cuentan con “gran información” sobre los hechos, sobre todo que permita “aclarar y ser un poquito más concluyentes” en cuanto a “dónde están las responsabilidades, cuáles fueron las intenciones y hasta dónde hay responsabilidad de Torre Ejecutiva”. “Las cosas no están claras, no tenemos la información suficiente sobre la mesa, esperábamos más; hay gusto a poco”, insistió, y subrayó que rechaza que haya “una crisis institucional”, pero sí cree que lo que pasó “es muy grave”.

CA no olvida la CTM de Salto Grande

En tanto, para CA sigue pendiente el tema de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ya que a principios de octubre la Cámara de Diputados aprobó una moción, con los votos de todos los partidos, en la que solicitó el cese de forma inmediata de las designaciones directas en ese organismo, luego de la interpelación a los ministros de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y de Relaciones Exteriores –por ese entonces–, Bustillo. Hace pocos días, Manini Ríos había señalado que va a “exigir que se cumpla” esa moción.

Albernaz subrayó que lo primero que hará ante el nuevo canciller designado, Omar Paganini –exministro de Industria–, es pedirle una reunión para ver “cuál va ser la postura” sobre ese tema. El diputado dijo que en la interna de CA se había dado “más o menos un mes de plazo” para ver cuáles serían las respuestas del Poder Ejecutivo, pero ese tiempo ya pasó. “Y si no hubo grandes noticias de nuestra parte con respecto al tema Salto Grande fue simplemente por este escándalo que nos sorprendió a todos. O sea que CA seguirá la misma línea: exigimos que se respete lo que dijo el Parlamento”, acotó.

El diputado señaló que con ese tema “se entra a tocar más lo institucional cuando un poder popular, como es el Legislativo, se expresa, y Torre Ejecutiva dice que ‘no es vinculante’”. “Políticamente, es vinculante. Nosotros dimos plazo de un mes. Esta situación [el caso Marset] obviamente va a hacer que se retrasen algunas cosas, porque el tema hoy en la opinión pública es otro, no tanto Salto Grande. La renuncia de Carlos Albisu [presidente de la delegación uruguaya de la CTM de Salto Grande] fue una buena señal, pero no fue acompañada de otras señales coherentes, y no estamos seguros de qué cambios se están haciendo, si al final se está cumpliendo o no. Ahora se fue un ministro y entró otro: le voy a pedir una reunión y preguntarle qué fue lo que se hizo y qué es lo que va a hacer”, finalizó Albernaz.