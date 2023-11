El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, desde el sábado precandidato a la presidencia confirmado por el Plenario Nacional del Frente Amplio, consideró este lunes que el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales argentinas “no debería sorprendernos” porque desde 2019 en América Latina “ha habido cerca de 18 elecciones, y en todas ganó la oposición, salvo en Paraguay”. Orsi señaló en entrevista en el programa Así nos va, de radio Carve, que la tendencia es que la “oposición gana” y, en el caso de Argentina, con una inflación como la que tiene, consideró que era difícil que el oficialismo pudiera “retener” el gobierno: “Con crisis económica sí, con crisis política sí, con inflación no he encontrado [ejemplos], no existe”.

También señaló que “tampoco es novedad en el mundo occidental la aparición de personas que aparecen desde fuera del sistema” y mencionó el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos. A su entender, es producto de “la crisis de representatividad de la estructura de los partidos”, como sucedió en Francia o en Chile.

En ese sentido, sostuvo que la elección de Milei no es una sorpresa: “Si uno analiza con frialdad, mira con detenimiento, es de las cosas más probable que pasara”. Manifestó que hace “hace uno o dos años” lo que se podía prever era que Horacio Rodríguez Larreta fuera el candidato “desde la oposición más consolidada”, pero lo de la candidatura de Milei es “la oposición desde fuera del sistema”.

El vínculo futuro con Uruguay

Orsi manifestó que hay que esperar a los primeros pasos de Milei, aunque valoró que “va haber mucha incertidumbre y es lo lógico”. En cuanto al relacionamiento con Uruguay, opinó que no cree “que haya dificultades” y que “la afinidad o diferencia ideológica influye poco, y la historia lo ha demostrado, en las relaciones” bilaterales. En cambio, “son otras las lógicas. Por más afinidad que se pueda tener con Argentina desde el punto de vista partidario la historia te demuestra que cuando estaba Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez se cortaron los puentes”.

“Eso tiene muy poco que ver con las cercanías personales y partidarias”, reiteró y destacó que la “ingeniería de partidos políticos en Argentina es totalmente distinta a la uruguaya, y la historia y los procesos parecen de planetas distintos cuando escuchás un debate o cuando vez como funciona. Es otro mundo”.

A modo de ejemplo, señaló que para él es “más fácil” encontrar “la cercanía entre el FA y el Partido de los Trabajadores de Brasil que entre el FA y el justicialismo o el peronismo”. De todas formas, contó que “personalmente” conoce más a Sergio Massa que a Luiz Inácio Lula da Silva, porque cuando el primero fue intendente de Tigre fue tres veces a verlo. Pero, apuntó, “lo conocí antes de que se vinculara al peronismo, al revés, era enemigo”.

Orsi también fue consultado por el apoyo que brindó el expresidente José Mujica, líder del Movimiento de Participación Popular, sector que también integra el intendente, y manifestó que “esta vez se metió bastante menos que otras veces, en otras campañas me acuerdo de que ha ido hasta allá y participado en actividades”, señaló.

El impacto en el Mercosur

“Los países no se mudan, acá estamos y el Mercosur es una realidad, que está estancado sí, por supuesto”, reflexionó Orsi, consultado sobre qué se puede esperar para el Mercosur con la asunción de Milei. Agregó que no se imagina “otro bloque” y que Uruguay tiene “la necesidad de tener algún nivel de enganche, y son nuestros destinos comerciales, fundamentalmente Brasil, Argentina lo fue y se pinchó”. “No espero grandes rupturas, al contrario, quizá se pueda aceitar un poco mejor”, señaló.

En ese sentido adelantó que no cree que Milei se anime a irse del bloque regional o proponga “grandes aventuras” en esa línea, “porque ¿qué alternativas hay en un mundo que se cierra? El pacífico…”, y dijo que el mundo de hoy “está bravo” y hay “que tratar de jugar con varios platillos a la vez”.