El intendente de Canelones y uno de los precandidatos por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, le respondió a Robert Silva, precandidato colorado, por la invitación a debatir sobre educación, tras sus críticas a la reforma educativa en entrevista con la diaria.

Orsi dijo en rueda de prensa que debatirá, pero no ahora: “La campaña electoral no empezó, lo que vienen ahora son las internas, después de las internas empieza la campaña, entonces está medio fuera de tiempo”. También señaló que primero deberán definirse las precandidaturas y dijo que no había que “apurarse tampoco, creo que está un poco apurado”.

En entrevista con la diaria, Orsi cuestionó la falta de diálogo de las autoridades de la educación con los docentes: “Para mí no es una reforma, es una sucesión de planteos que tienen una cosa en común: siempre encuentra la oposición de los docentes. Ahora si pensás que tu concepción de la educación se va a implantar teniendo siempre la oposición de los docentes –y no estoy hablando sólo de los sindicatos, también de la ATD [asambleas técnico docentes]–, es porque en realidad no tenés muchas ganas de que pase nada”.

Al respecto, ironizó: “Es bueno que a Silva le interese conversar con un docente, primera vez que lo escucho decir eso, pero está bien”.