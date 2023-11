El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió este miércoles a la abstención de Uruguay para aprobar una moción para una “tregua humanitaria” en el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas. Esta posición fue criticada por distintos académicos consultados por la diaria y determinó que la bancada de senadores del Frente Amplio resolviera citara al canciller Francisco Bustillo a la Comisión de Asuntos Internacionales para dar explicaciones.

“El canciller ha hecho declaraciones y un comunicado al respecto. Nosotros vamos a propiciar siempre el tema de la paz. Hemos condenado el ataque [de Hamas] en su momento como fue público por parte del presidente y la cancillería. Y en este caso un llamado a la paz, que me parece que no hay uruguayo y habitante en el mundo que no esté atento a que esa sea la consigna”, expresó Delgado en rueda de prensa durante una recorrida en Rivera.

La presidenta en funciones Beatriz Argimón también habló sobre el tema en diálogo con la prensa en el lanzamiento de la campaña “No creas”, de Unicef, que busca visibilizar cómo impacta la violencia de género en niñas, niños y adolescentes. En ese marco, la jerarca consideró que la abstención de Uruguay en la ONU no marca una ruptura con la “tradición” uruguaya frente a los conflictos internacionales, como han sostenido algunos dirigentes de la oposición.

“Creo que hay que ponderar nuestra lucha contra el terrorismo, esa posición histórica. Independientemente de que Uruguay siempre ha estado trabajando en todo momento en los distintos conflictos con nuestra posición por la paz. Lo que hizo Uruguay fue abstenerse y, por lo tanto, no es que se rompa una tradición, sino que se pondera siempre, lo que para nosotros es fundamental, la lucha contra el terrorismo, en este caso contra Hamas”, manifestó.