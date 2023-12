La temporada de verano de 2024 ya se inauguró y se acerca la primera quincena de enero. Según señaló a la diaria el alcalde interino de La Paloma, Pablo Silvera, se estima que los primeros días del verano lleguen a Rocha “alrededor de 10.000 a 15.000 jóvenes”, que antes contaban con “actividades en boliches bailables”. Sin embargo, ahora la situación es otra, porque a fines de 2022 la Junta Departamental aprobó un decreto para relocalizar los bailes de las costas del departamento.

El alcalde de La Paloma explicó que los boliches fueron relocalizados lejos de los balnearios y, por tanto, su ausencia en los puntos más concurridos implica una “doble preocupación”.

Primero, apuntó que la falta de bailes en estos puntos podría llevar a que “merme el ingreso” de turistas y se transforme en un “perjuicio” para la “economía local”, dado que la alta concurrencia de los jóvenes a estos establecimientos “generaba importantes ingresos para todos”, dijo. “Hablamos de taxistas, almacenes, carnicerías, supermercados, alquileres de casa”, detalló. Se estima que este actividad en La Paloma generaba “aproximadamente cinco millones de dólares” en los primeros 15 días. “Es un tipo de turismo que reparte porque se consume en pequeñas y medianas empresas, y eso se ha notado”.

Segundo, la otra preocupación de Silvera es que la resolución tomada por la Junta Departamental sea “un elemento más” que estimule el desarrollo de “otro tipo de actividades nocturnas que, al estar concentradas en un mismo lugar, no tengan los contralores correspondientes”, como las fiestas clandestinas. Según dijo en una rueda de prensa este martes, esto preocupa por una cuestión de “seguridad” para los visitantes de La Paloma, y puso como ejemplo lo ocurrido en una fiesta de Costa Azul, en la que un joven de 22 años murió apuñalado y tres personas resultaron heridas.

En diálogo con la diaria, el edil nacionalista de Rocha Germán Magalhaes también lamentó el suceso en Costa Azul, no obstante, sobre lo que dijo Silvera, planteó que no existe una prohibición para los boliches “con las condiciones establecidas”, y que “la realidad de la clandestinidad” es que los jóvenes ahora organizan y se citan a las fiestas “por otras modalidades que antes no se citaban”, como las redes. Por lo tanto, niega que el decreto estimule la clandestinidad.

“Lo que buscó el decreto es una relocalización [..] equidistante de todos los balnearios”, explicó Magalhaes, y afirmó que se hizo para que no existiera “la complicación para los demás vecinos”. El objetivo era generar “un turismo que permitiera veranear a los jóvenes, pero también que se lo permitiera a los adultos que alquilaban en esos lugares con tranquilidad”.

Silvera expresó que no dejan de “tener razón los dos”, tanto él como Magalhaes, y que no significa “una definición absoluta ninguna de las dos [opiniones]”. “Obviamente que actividades del estilo se desarrollan con o sin boliche, eso es clarísimo”, y lo que además “está claro es que no tener la enorme convocatoria que generaban los boliches también produce una ausencia de oferta nocturna en La Paloma, y los gurises naturalmente de alguna manera las tienen que cubrir”.

Precauciones

Este martes el alcalde de La Paloma mantuvo una reunión con Prefectura, Bomberos y los ministerios de Interior y Salud Pública “para estar atentos a si ocurren hechos de este tipo y tener capacidad de respuesta rápida”. Silvera indicó que están “un poco limitados”, ya que sólo cuentan con cuatro inspectores en el municipio.

Magalhaes sostuvo que tienen que “estar atentos” a la citación por redes sociales a las fiestas y “buscar los puntos de coincidencia” con las personas que alquilan casas y locales, y así poder brindar seguridad a la gente y a las fiestas no habilitadas previamente.

También advirtió a los padres, dado que a veces son quienes alquilan el local donde se lleva a cabo la fiesta, y también a los dueños de los locales que le “alquilan a menores” para este tipo de eventos. Reconoció, no obstante, que “no es una problemática fácil de abordar” dado que a la hora de alquilar “a veces dicen que es un cumpleaños”.

Proyección de la temporada

Silvera aseguró que están trabajando en una agenda cultural desde el municipio y recordó las actividades coordinadas con el cine de La Paloma, con el Festival Serenadas y con el centro cultural del balneario. “Se está trabajando en generar una agenda no de bailes, pero sí de actividades culturales para sostener la temporada, que es lo importante”.

Por su parte, Magalhaes afirmó que Rocha tiene turismo para adultos, jóvenes y familias, y que “en definitiva hay de todas las opciones”, tanto para “gente que quiera estar en la movida” como para los que quieran “tener tranquilidad”. En esa línea, el edil aseguró que La Paloma “sigue siendo un balneario que para los jóvenes uno piensa que es apetecible”.