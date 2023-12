El presidente Luis Lacalle Pou estuvo este viernes en la inauguración de la electrificación de la localidad rural La Gloria, en Cerro Largo. En ese marco fue consultado por las políticas de frontera y las próximas medidas que pueda llegar a aplicar el presidente electo de Argentina, Javier Milei. El mandatario se excusó de opinar sobre la política interna del país vecino, pero sí apuntó a la cercanía conceptual que tiene con el argentino sobre la flexibilización del Mercosur.

“Hasta el momento el gobierno que se tiene en Argentina no estuvo de acuerdo con la flexibilización o con que avancemos bilateralmente Uruguay con China, por ejemplo. O sea, no se estuvo de acuerdo ni en avanzar todo el Mercosur con China, ni en que Uruguay lo haga. Si uno escucha los discursos del presidente que va a asumir, dijo textualmente que él estaba de acuerdo con que en el Mercosur se pueda hacer lo que Uruguay quiere. Uno debería esperar que en poco tiempo se acceda a eso”, comentó.

Lacalle Pou entiende que acelerar el acuerdo con China es muy importante y subrayó las reuniones que tuvo en su último viaje al gigante asiático. “El presidente chino dijo que estaba dispuesto a acelerar la asociación de libre comercio con Uruguay, y en la declaración ahí se pone un punto y aparte que, al mismo tiempo, sugiere que políticamente el Mercosur se ponga de acuerdo”, aseguró.

Esto quiere decir, según el mandatario, que “China está para avanzar con el Mercosur o bilateralmente con Uruguay. Lo que no quiere, como no quiere ningún país en el mundo, es tener ruido, conflictos de los otros países. Entonces, la diplomacia, la política, en este caso, con el nuevo gobierno argentino, que si cumple con lo que dice, va a estar de acuerdo, y con Brasil. Hay que conversar para avanzar a distintas velocidades”.

El presidente reiteró, como en otras oportunidades, que Uruguay tiene “vocación de jugar en cancha grande” y tiene productores y productos de nivel como para negociar con China. “Entonces, no parece lógico seguir teniendo aranceles, seguir teniendo determinadas trabas. Necesitamos una gran autopista por la cual nuestros productos y nuestros servicios ingresen más fácilmente a China. Eso es lo que tienen que entender los socios del Mercosur. Esperemos, insisto, que el gobierno nuevo de Argentina actúe como dijo en campaña electoral”.

Sobre qué se puede esperar del lado brasileño, Lacalle afirmó que no descarta que el expresidente José Mujica mantenga conversaciones con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para ayudar a tender puentes.

Sin embargo, afirmó que a nivel de gobierno, en la próxima cumbre del Mercosur, que será en Río de Janeiro la próxima semana, Uruguay va a pedir “una reunión de los jefes de Estado del Mercosur con el jefe de Estado de China. Si no, que el Mercosur, los servicios técnicos, se reúnan con China. Porque no ha habido una reunión desde hace mucho tiempo y es muy importante: China la quiere. No parecería lógico que el Mercosur no lo tenga. Entonces, eso es lo que vamos a decir”.

Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Otro de los temas que estarán presentes en la cumbre del Mercosur de la próxima semana es la posibilidad de cerrar el acuerdo con la Unión Europea (UE). Las negociaciones continúan trancadas, según comentó Lacalle Pou, aunque matizó y dijo que se “avanzó más de lo que nosotros pensábamos. Argentina habló de las autopartes. Brasil creo que habló de las compras estatales. Uruguay dijo, físicamente, en la última reunión, ‘estamos para avanzar así como estamos’”.

Según opinó, hay “una chance” de que el acuerdo salga porque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, termina la presidencia de la Unión Europea a fin de año y se había comprometido con el presidente de Brasil a avanzar en este tema. “Esperemos que tengan buenas noticias”, resumió.

Lacalle Pou considera que “no parece lógico” que el acuerdo esté en negociaciones desde hace 25 años: “Si lo vamos a hacer, hagámoslo, porque si no, además, genera frustración”. “Si yo hace 25 años que le digo a uno ‘mirá que vas a poder exportar tales cosas a la Unión Europea’ y no lo hace, bueno, al fin y al cabo termina descreyendo”.