El ministro de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, compartió en X los resultados del Plan de Alimentación Territorial (PAT), que fue impulsado por la cartera a mediados de año y “contempla las necesidades nutricionales y de acceso de quienes más necesitan”, entregó un total de “6.600 viandas por día”.

Este año impulsamos el Plan de Alimentación Territorial (PAT), un programa de alimentación modelo en nuestro país, que contempla las necesidades nutricionales y de acceso de quienes más necesitan.

En su momento, Lema argumentó que el plan, al que el gobierno destinó un monto “superior a los 400 millones de pesos” luego de que el Mides optase por no renovar sus vínculos con la ONG Uruguay Adelante y la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), redundaría en “una disminución de la necesidad de la existencia de las ollas”.

En diálogo con la diaria, Ignacio Elgue, director del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), órgano del Mides a cargo de las políticas de alimentación, consideró que el PAT es “muy bueno”, en tanto “complementa” y provee de un “apoyo extra” al Sistema Nacional de Comedores (SNC); algo que resumió con la frase “un solo sistema, dos modalidades”.

De acuerdo con sus estimaciones, el INDA distribuyó entre ambos programas un número que supera las 9.000 comidas diarias este mes. También dijo que el organismo dispone de suficiente capacidad si se llegara a incrementar la demanda. Esto se apoya en un “refuerzo presupuestal” de 250 millones de pesos contemplados en la última Rendición de Cuentas, que podrá ser incrementado de ser necesario, explicó.

Para Elgue, el Estado es quien debe atender las necesidades alimentarias de la población, lo que explica que desde el Mides hayan decidido no renovar el vínculo con Uruguay Adelante y la CPS, optando, en su lugar, por la implementación del plan.

Hoy en día, según explicó el director del INDA, el PAT consiste de múltiples puntos de distribución móviles y fijos situados a lo largo del área metropolitana de Montevideo, donde acusó a la anterior administración de reducir los comedores del SNC a cuatro.

Elgue detalló que su distribución responde a una “evaluación de las necesidades de las personas que están bajo la línea de indigencia y la línea de pobreza, con algunas características”, así como a un “relevamiento del territorio”. Contó que al día de hoy funcionan 22 puntos de distribución de alimentos como parte del PAT. Estos fueron abriendo en la capital, así como en la zona oeste del departamento de Canelones, a lo largo del año.

Respecto de los planes que el INDA lleva a cabo en el resto del país, Elgue explicó que en el interior la institución que preside coordina el funcionamiento de comedores con cada gobierno departamental, si bien detalló un prototipo del PAT que fue puesto en marcha en Salto durante la pandemia, aunque ya no se encuentra operativo.

Integrante de la CPS: el Plan de Alimentación Territorial “no incidió en lo más mínimo”

Por su parte, luego de ser consultado por la diaria respecto de las repercusiones del PAT, el integrante de la CPS Esteban Corrales consideró que el programa “no incidió en lo más mínimo” en los niveles de inseguridad alimentaria.

En este sentido, Corrales llamó a tener un plan que permita “superar la estructura que genera la situación de inseguridad alimentaria”, que entiende el PAT no tiene interés en resolver. “No vemos que, en la medida en que no se solucione el problema de fondo, esto vaya a mejorar”, consideró.

El integrante de la CPS explicó que “la única referencia sistemática” acerca de los niveles de inseguridad alimentaria parte del Instituto Nacional de Estadística, que se encuentra “avalado por el propio Mides”. Según detalló, el documento revela que “no ha habido mejoras en la situación de inseguridad alimentaria” a lo largo del último año. “Eso ya habla a las claras de la situación con la que nos encontramos”, matizó.

“Las ollas populares siguen saliendo en todos los barrios, y cuando dejan de salir es porque no tienen insumos, no porque la gente no las necesite”, explicó el integrante de la CPS, quien se refirió a la “situación de extrema precariedad” a la que deben hacer frente.

A propósito, Corrales denunció que deben llevar a cabo “una lucha constante por hacerse con los insumos para poder cocinar, ya que la demanda no ha disminuido”, si bien reconoció que reciben un apoyo a través del Plan Apoyo Básico a la Ciudadanía de la Intendencia de Montevideo.

Asimismo, explicó que, hoy en día, su labor “se ha complejizado” y contempla diferentes tareas. “Se nos ha querido estrangular, en cuanto a la parte material, pero la enseñanza de trabajo colectivo queda y se sigue adelante”, concluyó Corrales.