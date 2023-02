El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no renovará el convenio que mantiene con la ONG Uruguay Adelante (UA), que actúa como intermediaria en la distribución de alimentos a merenderos y ollas populares. El contrato finalizará el 28 de febrero y en abril empezará a implementarse el Plan de Alimentación Territorial (PAT), que repartirá 10.000 comidas diarias en el área metropolitana y que se plantea como “un refuerzo estructural” del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) con base en la ejecución de nuevos recursos asignados en la última Rendición de Cuentas.

Martín Lema, titular del Mides, afirmó el miércoles en una rueda de prensa que el PAT fortalecerá el Sistema Nacional de Comedores mediante “puntos fijos y móviles de distribución de alimentos”. Habrá cinco puntos móviles en Montevideo y uno en Canelones; los puntos fijos se ubicarán en zonas periféricas “distantes de los comedores de la ciudad”. A la vez, el programa de alimentación cubrirá los siete días de la semana, mientras que “antes eran cinco o seis días a la semana”, sostuvo.

Según la página web del Mides, el gasto en alimentación en 2023 “será superior a los 400 millones de pesos” y el INDA pasará de repartir 1.400 a 10.000 porciones diarias de alimento en el área metropolitana. Lema aseguró que se trata de “un refuerzo estructural” del INDA, “que estaba totalmente desmantelado”. Al respecto, apuntó que “había carencia de nutricionistas en territorio”, por ejemplo.

Según indicaron a la diaria fuentes del Mides, en marzo está previsto que se incrementen “las líneas de acción del INDA” mediante entregas de canastas y “derivación al sistema de comedores”. Asimismo, Lema apuntó que esta semana evaluarán “mantener durante marzo el apoyo a merenderos”.

Consultado sobre el relacionamiento del Mides con las ollas populares una vez finalizado el convenio con UA, Lema manifestó que desde abril “la respuesta se va a dar a través de los carriles del INDA”. A partir de ese momento, sostuvo, el Estado “va a reforzar la respuesta”, lo cual “claramente” implicará “una disminución de la necesidad de la existencia de las ollas”.

Coordinadora Popular y Solidaria: “No alcanza”

En diálogo con la diaria, Esteban Corrales, integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), que agrupa a ollas populares de Montevideo, señaló que en enero “se cortó” la entrega de algunos insumos para la elaboración de comidas, como “harina y huevos”, pese a que el contrato rige hasta febrero. También dijo que tiene dudas acerca del nuevo programa de alimentación del Mides: “Uno sospecha que si antes había discrecionalidad, ahora hay más”.

Corrales señaló que la ubicación territorial de los puntos de distribución de alimentos del INDA hace que “si uno no está cerca” sea “difícil trasladarse dos veces por día”, dado que “hay gente que come al mediodía y de tarde va al merendero de los chiquilines”. “Ellos dicen que van a poner seis puntos móviles, pero estamos hablando de que en la zona metropolitana son cientos las iniciativas de ollas y merenderos... No alcanza”, expresó.

Según Corrales, aunque el INDA aumente su capacidad de 1.400 a 10.000 comidas diarias, sigue siendo “insuficiente”. “Estamos muy por debajo de los cálculos sobre la cantidad de alimentos que comparten las ollas y los merenderos”, afirmó.

Por otra parte, el integrante de la CPS consideró que el refuerzo presupuestal del INDA, aprobado en la última Rendición de Cuentas, demuestra que fue “una farsa” el “periplo mediático de ataques a la organización de las ollas populares que vivimos el año pasado”. “Si vos me decís que el relato del hambre era una mentira, que era construido por intereses políticos, pero después pedís refuerzo presupuestal e implementás un plan para entregar comida, quiere decir que era necesario”, señaló. A su entender, el propósito de “la gama de ataques” contra la CPS “no era otro que desarticular la organización popular”.

Consultado sobre la situación actual en las ollas populares, Corrales dijo que la demanda “no ha menguado para nada”. Comentó que si bien algunos lugares se disolvieron debido al “desgaste”, “la gente que iba a comer a esas iniciativas se corre para otra”. Aseguró que en la olla popular de la que forma parte se duplicaron las porciones en el último tiempo. “Acá hay un tema de fondo que no se toca. Seguimos sin reflexionar por qué la gente tiene que ir a comer a una olla popular, por qué el Mides tiene que repartir 10.000 porciones de comida por día. Esa pregunta nadie la plantea. Nosotros la planteamos y fuimos objeto de todos los ataques y las descalificaciones posibles”, manifestó.

Uruguay Adelante: el PAT es lo que “corresponde institucionalmente”

En cambio, el director de UA, Santiago Pérez, dijo a la diaria que “por suerte” la cantidad de gente que come en ollas populares “ha disminuido bastante”. “Realmente disminuyó en cuanto a la cantidad de porciones que se entregan semanalmente, de manera sustancial”, afirmó. No obstante, advirtió que la situación probablemente cambie en invierno, tal como ha ocurrido en años anteriores.

Sobre el cierre del vínculo con el Mides, Pérez expresó que sabían “desde hace un buen rato” que el convenio no sería renovado, dado que “hay un plan del gobierno para efectivamente hacerse cargo del tema”, con el cual “estamos de acuerdo porque es la forma que corresponde institucionalmente”. “Nos parece bárbaro que haya un proyecto que vaya por ese camino”, subrayó.

Pérez agregó que UA tiene previsto desarrollar otros proyectos, que surgieron de que en estos meses de trabajo observaron que quienes tienen dificultades para acceder a un plato de comida “en 99,9% de los casos también tienen otras vulnerabilidades”. “Desde Uruguay Adelante nos planteamos trabajar un poco como un laboratorio de políticas sociales, tratando de encontrar la forma de ir solucionando pequeños problemas”, apuntó.