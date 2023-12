A pocos meses de comenzar un nuevo ciclo electoral, parte del desafío dentro del oficialismo consiste en repetir o mejorar los resultados obtenidos en 2019, cuando el candidato a la presidencia del Partido Nacional Luis Lacalle Pou superó por 37.000 votos a Daniel Martinez, del Frente Amplio, en la segunda vuelta.

La victoria del nacionalista demandó el apoyo de otros partidos, por medio del llamado Compromiso por el país, documento que sentó las bases programáticas del actual gobierno. Uno de ellos fue Cabildo Abierto (CA), que se presentó por primera vez en las elecciones y obtuvo 11,46% de los votos.

Actualmente, sin embargo, de acuerdo con las últimas encuestas, CA no se encontraría cerca de repetir el resultado anterior. La más reciente, publicada por Opción Consultores el 21 de diciembre, estima que el partido incluso habría retrocedido: en el mejor de los casos, le asigna 6% de cara a las próximas elecciones nacionales de octubre de 2024.

De todas formas, las estimaciones no parecen ser motivo de preocupación para Guillermo Domenech, senador y presidente de CA. En diálogo con la diaria, matizó los resultados obtenidos por las diferentes encuestadoras, bajo el argumento de que “sistemáticamente se han equivocado” en otros países, como Estados Unidos y Brasil. Asimismo, y a su entender, “el caudal de CA se mantiene intacto, si es que no ha crecido”.

“Yo no digo que no sean un elemento a tener en cuenta, pero la verdad es que las contiendas políticas espero que las sigan decidiendo los votos y no las encuestas”, agregó. De esta manera, aunque a título personal, Domenech manifestó su confianza en obtener mejores números que en las elecciones pasadas. Respecto de la cantidad de agrupaciones que integran el partido, si bien admitió no disponer de los números exactos al momento, el presidente de CA contabilizó un número por encima de 200.

Igualmente, Domenech explicó que es posible que varias de ellas no presenten una lista, o incluso “se junten con otras para presentar una lista en común”. Tampoco descartó el surgimiento de nuevas agrupaciones, ya que, según reveló, “periódicamente viene gente de otros partidos a decir que pretende trabajar dentro de CA”.

De esta forma, resaltó el surgimiento de tres nuevas agrupaciones nacionales luego de que el partido abriera las puertas para su creación -Adelante, integrada por seis de diez diputados cabildantes; Espacio de los Pueblos Libres, liderada por el militar retirado Eduardo Radaelli, y Columna Lealtad y Unidad, que preside Domenech-, e incluso contabilizó una cuarta “en ciernes”. A su entender, “demuestran que el partido está creciendo naturalmente”.

Por otra parte, luego de ser consultado al respecto, Domenech no descartó la posibilidad de que una agrupación pueda presentar un candidato a la presidencia diferente de Guido Manini Ríos, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas y candidato en las últimas elecciones. Aun así, explicó que “hay 99% de posibilidades de que sea el único”. Para el presidente de CA, si bien “tanto en el FA como en el PN [...] hay mucha gente que ha votado por tradición”, dentro de ellos “hay mucha gente que va a votar de acuerdo al candidato”, por lo que “es posible” que sean “menos atractivos que Manini”, de quien destacó su “carisma”. “Ahí podemos tener un rédito desde el punto de vista electoral”, reflexionó.

Elsa Capillera: “No hay otro líder que reconozcamos que no sea Manini”

Al igual que Domenech, la diputada de CA Elsa Capillera vio como algo positivo el surgimiento de nuevas agrupaciones. “Si siempre somos los mismos círculos, no crece el partido”, consideró en diálogo con la diaria.

Aun así, entiende que “lo mejor” es que se organicen en “paraguas” a nivel nacional para no “dividir los votos”. Tal es el caso de Purificación, agrupación que lidera y hoy adhiere al Espacio de los Pueblos Libres de Radaelli.

Asimismo, la cabildante descartó la posibilidad de que la agrupación nacional postule un candidato a la presidencia de cara a las internas. A inicios de noviembre, según informaba El Observador, Radaelli había declarado que estaban “todas las posibilidades sobre la mesa”, si bien luego concluyó que, “con la foto de hoy, el candidato lógico es Manini”.

“Ya lo hemos hablado con él. No hay otro líder que reconozcamos que no sea Manini”, explicó Capillera. En ese sentido, se mostró de acuerdo con las afirmaciones de Domenech respecto de su personalidad, y argumentó que “para las elecciones la gente va a mirar más al candidato que al partido en sí”.

Sebastián Cal: “sería bueno” que hubiera otras candidaturas, aunque es “poco probable

En contraposición, su compañero de banca Sebastián Cal explicó a la diaria que la lista que preside en el departamento de Maldonado aún no ha definido a qué agrupación apoyará a nivel nacional. Según consideró, no resulta “necesario” tomar esa decisión en este momento de la campaña.

Si bien reconoció que dentro de CA se pueden haber tomado “algunas decisiones equivocadas”, lo que incluso lo llevó a evaluar abandonar CA así como la actividad política, Cal recordó que “el partido no es sólo Manini Ríos”, sino “un montón de gente”. De esta manera, el diputado se autodenominó “creyente” del “proyecto original” y se mostró confiado en poder “hacer un cambio desde adentro”.

En esa línea, respecto de la posibilidad de que surja una figura que pueda competir con Manini Ríos en la interna del partido, si bien consideró que, de suceder, sería “algo bueno” que la “volvería más atractiva”, Cal reconoció que es “poco probable”.

De todas formas, de ocurrir, su sector se manejaría con “ideas” y no necesariamente con nombres, reveló. En ese sentido, el cabildante reconoció que su sector podría evaluar adherir a “un sector un tanto más liberal dentro de CA, que siga siendo conservador o que tenga un nacionalismo moderno”, que a su entender no existe por el momento.

En todo caso, y a pesar de manifestar la necesidad de “apuntar más a las ideas”, Cal no se mostró necesariamente en desacuerdo con lo planteado por Domenech sobre el rol de Manini Ríos. Según reconoció, “sin duda el partido se armó en torno a él”, lo que atrajo “a muchos ciudadanos comunes totalmente alejados de la política”, entre quienes se incluyó.

También notó cómo el partido obtiene números “muy diferenciales cuando las encuestadoras preguntan por Manini Ríos o cuando preguntan por CA”. De acuerdo con la encuesta de preferencias partidarias publicada por Opción Consultores mencionada anteriormente, CA recoge tan sólo 3% de los votos de cara a las próximas elecciones nacionales. Sin embargo, esa cifra se ve incrementada por tres puntos porcentuales al abordar un escenario que contempla a Manini Ríos como candidato a la presidencia.