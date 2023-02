El intendente de Salto, Andrés Lima, insistió en las últimas horas mediante redes sociales con que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, debería renunciar al cargo. Entre otros motivos, alega que hay una “política de seguridad errática” que está llevando al aumento de homicidios y que una parte de la población sufre un “sentimiento de miedo”.

En diálogo con la diaria, Lima manifestó que Heber “demuestra la propia incapacidad de la gestión para solucionar los problemas de seguridad”, porque “hubo muchos compromisos asumidos por el gobierno sobre el tema seguridad que hoy no se ven”. Si bien señaló que “se descabezó la conducción técnica del ministerio” al relevar a Diego Fernández, exdirector de la Policía Nacional, y Jorge Berriel, exsubdirector ejecutivo de la Policía (ambos vinculados al caso Astesiano), “el responsable político es Heber y tiene que hacerse cargo de lo que está pasando”.

“Venimos en un crecimiento sistemático del delito, en particular de los homicidios”, dijo y recordó que “en el año 2022 hubo un crecimiento del orden del 25%” en comparación con 2021, 383 en total, y subrayó: “más de un homicidio por día”. Además, señaló que en enero fue posible contabilizar “42 homicidios”, lo que indica que “se mantiene la tendencia del crecimiento”.

Lima agregó que en la población hay un “sentimiento de miedo” que entiende “preocupante”, ya que “hay familias que llega la tardecita y se encierran en sus casas hasta el otro día, o familias que dicen que después de tal hora a tal lugar es aconsejable no ir”.

El intendente de Salto, que meses atrás anunció que será precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio en 2024, agregó que Heber “con algunas frases queda un poco en ridículo”. Mencionó como ejemplo cuando un año atrás, en el marco de la campaña en defensa de la ley de urgente consideración, dijo que “volvieron las carteras al barrio”. Para Lima, eso es incongruente con la realidad, porque las rapiñas “son cosa de todos los días”.

En la misma línea hizo referencia a “la propuesta muy llamativa de recurrir a exdelincuentes para tratar de llegar a quienes hoy están en el delito”. “¿Qué van a hacer? ¿Les van a pagar un sueldo?”, preguntó, y agregó que Heber no llegó a explicar la propuesta, sino que dio “titulares”.

“A veces no sabés si está hablando en serio o no, o si es canchero o si quiere pasar por canchero cuando habla de seguridad. Lo que se precisa es una conducción firme”, sentenció el intendente salteño.

Por otro lado, cuestionó “el vínculo que hubo entre jerarquías del Ministerio del Interior y el propio [Alejandro] Astesiano”, porque “hubo recursos humanos” además de “logística” de la cartera “a disposición de pedidos, mandados de Astesiano”. “Ahí hay una derivación de las tareas del ministerio hacia cuestiones que no son y no le pertenecen al ministerio. ¿Eso el ministro no lo sabía? ¿No era consciente? ¿Eso se hacía a espaldas del ministro? Si eso es así, confirma que el ministro no sabe ni dónde está parado y no tiene idea lo que hacen sus subalternos”, apuntó Lima.